有機夥拍大灣區 港開創蛻變新機

本港開埠以來聚焦發展維港兩岸，但隨着國家重點推動大灣區，港人應當摒棄新界北是偏遠地帶的陳舊思維。特首林鄭月娥接受本報獨家專訪時透露，新界北的交通未來將加強與深圳對接，新發展區規劃亦會與鄰城配合。

創新科技是未來環球發展的主要引擎，港府倘能在河套區以外的待發展土地也加快推動創科，可促進自身經濟產業多元化，更可有機夥拍深圳，抓住大灣區發展機會，帶來互惠互利的蓬勃生機。

南金融北創科 發揮一國兩制

特首林鄭指出，新界交通網絡規劃過去集中往返本港市區，新界北未來會增加與福田、羅湖等地連繫，洪水橋亦會配合一海之隔的前海發展，冀善用逾百公頃的工商業用地。

深圳河以南昔日多達2,800公頃土地劃為禁區，港府又每每把墳場、堆填區等「塞」到新界，但深圳近年火速冒升，大灣區一體化如火如荼，北區所謂偏遠地帶，解禁後頓處深圳核心旁邊，本港依照舊日規劃顯然是浪費，早前亦出現沙嶺殯葬城僅距羅湖300米的爭議。

由於新市鎮職位不夠，新界居民總抱怨每天通勤時間足以來回台灣，林鄭今次表明洪水橋工商業規劃將配合前海現代服務業，令人憧憬新界終可發展出高增值行業讓人在地就業。

廣東和深圳曾提出興建跨境鐵路連接寶安機場、前海與洪水橋，港府過去因造價太高、效益低否決，今後會否再三思？對內，港鐵北環綫對新界北發展舉足輕重，運房局局長陳帆曾表示，要求研究建設支綫連接皇崗口岸和河套區，港深、港粵顯然均須密切溝通，加快項目動工和各式基建對接。

中美博弈眼下愈趨激烈，白宮執意妨礙華企走向國際，本港無疑應繼續充當金融跳板，但亦要防備產業過分單一的風險。一國兩制下，本地有完善普通法制、自由流通的資訊和資金，加上專業服務人才、一流大學基礎科研等配套，更須好好利用，與長於科技轉化應用的深圳，以及有力快速生產的東莞互利共贏。本港要發揮潤滑催化作用，促進區內國際交往和改善人民生活質素。

港府有意從落馬洲到香園圍建起一條「北部經濟帶」，力推科研、現代物流、倉儲和新興行業，但個別仍處可行性研究階段，河套區創科園亦要2024年才有首批樓宇落成，與彼岸深圳的步伐比較，更要快馬加鞭。

要朝着「南金融、北創科」大方向發展，在新界北發展出次核心商區，創科園固然是焦點，但周邊的新田/落馬洲發展樞紐亦要及早配合發展，才能事半功倍。港府也要交出相關土地和人才的長遠藍圖，國際科企能確保供應無虞，才會安心信服落戶。

深商區沿岸建 港須更好對接

當然，正如林鄭論及，保育是發展新界北的一大難題。從環保人士看來，深圳后海灣已過度發展，本港反而有後發優勢，尚可妥善保障米埔等重要生境，且防範新界西北日增的水浸風險。對野生動物來說，紅花嶺郊野公園和梧桐山森林公園之間根本沒有邊界，本港與粵深今後要攜手做好監管規劃，整全審視深圳河全流域的發展影響。

深圳過往數十年因着邊境口岸開通，沿岸陸續發展出羅湖、福田、南山與前海等不同商區，本港今後的規劃基建亦宜與北鄰更好接軌，加快推動創科軟硬件，才能合作共贏，抓緊大灣區的龐大機遇。

責任編輯：李青