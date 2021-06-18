50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park 副刊版 2021/06/18 分享： 50年不是短日子，尤其是當酒莊要面對酒液會被蒸發；威士忌究竟是年輕就推出市場還是等陳年的抉擇的時候，更令Highland Park 50年單一麥芽威士忌變得難能可貴。 紮根於蘇格蘭奧克尼群島（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 今日 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 2021/06/04 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 2020/12/18 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 2020/11/20 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 2020/07/10 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 威士忌 蘇格蘭 品牌 酒吧 飲食資訊 酒店