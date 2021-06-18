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50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park

副刊版 2021/06/18

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50年不是短日子，尤其是當酒莊要面對酒液會被蒸發；威士忌究竟是年輕就推出市場還是等陳年的抉擇的時候，更令Highland Park 50年單一麥芽威士忌變得難能可貴。

紮根於蘇格蘭奧克尼群島（

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欄名 : Wine

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