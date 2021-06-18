K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 副刊版 2021/06/18 分享： 在人工智能的年代，甚麼也講數據。或許大家從沒有想過，品酒也可以將當中的感觀具體化地呈現出來。 軒尼詩V.S.O.P Privilege 2021限量版，便與土耳其藝術家Refik Anadol合作，將上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park 今日 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 2021/06/04 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 2020/12/18 John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 2020/11/20 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 2020/07/10 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 軒尼詩 美國 人工智能 法國 土耳其 K11 MUSEA 視覺藝術 耳機 QR Code