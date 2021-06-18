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唔知埞

副刊版 2021/06/18

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Sophistication——高雅、睿智、洞悉世情——不僅指外表舉止，其實更指向一個人的智慧，包括腦袋所載物、容量和複雜性，它跟粗糙、庸俗和簡單頭腦成對比。一個人是否sophisticated，可從其social perception（社會知覺）能力略知一二，這主要是指一個人對自己是甚麼身份、對方甚麼身份、正在甚麼場景、在這個場景甚麼言行舉止合宜等的敏感度。高度social perception能力者，當然表現出sophistication；反之，廣東話「唔知埞」正好是social perception能力低者的最佳形容，很難呈現sophistication。

G7峰會結束後，英女皇邀請美國總統拜登夫婦到溫莎堡喝茶。事後，拜登對記者說：「I don't think she'd be insulted but she reminded me of my mother, the look of her and just the generosity」（我諗佢（英女皇）唔會覺得冒犯啩，其樣貌及雅量令我諗起自己阿媽）。其實，英女皇不過九十五歲，僅比拜登年長十七歲，先不說這是國際級政治場合，普通一個男人，都意識到對女性講出「你個樣……令我諗起阿媽」會有甚麼後果，更何況說話者本身已是個滿頭白髮、年屆七十八的老翁。其後，他又繼續口疏地公開透露，跟女皇四十五分鐘的談話中，她曾問及俄國總統和中國國家主席。女王不公開介入和談論政治，是眾所周知的規矩，拜登再次做出不應該、不符身份的言行，暴露了其社會知覺的不足。

當然，英女王打從二次大戰以來，連埋拜登，會見過足足十三位美國在任總統，身經百戰，此事對她來說，只屬小菜一碟，就當請了個唔知又口疏嘅阿伯飲咗餐不太sophisticated的下午茶。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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