Sophistication——高雅、睿智、洞悉世情——不僅指外表舉止,其實更指向一個人的智慧,包括腦袋所載物、容量和複雜性,它跟粗糙、庸俗和簡單頭腦成對比。一個人是否sophisticated,可從其social perception(社會知覺)能力略知一二,這主要是指一個人對自己是甚麼身份、對方甚麼身份、正在甚麼場景、在這個場景甚麼言行舉止合宜等的敏感度。高度social perception能力者,當然表現出sophistication;反之,廣東話「唔知埞」正好是social perception能力低者的最佳形容,很難呈現sophistication。

G7峰會結束後,英女皇邀請美國總統拜登夫婦到溫莎堡喝茶。事後,拜登對記者說:「I don't think she'd be insulted but she reminded me of my mother, the look of her and just the generosity」(我諗佢(英女皇)唔會覺得冒犯啩,其樣貌及雅量令我諗起自己阿媽)。其實,英女皇不過九十五歲,僅比拜登年長十七歲,先不說這是國際級政治場合,普通一個男人,都意識到對女性講出「你個樣……令我諗起阿媽」會有甚麼後果,更何況說話者本身已是個滿頭白髮、年屆七十八的老翁。其後,他又繼續口疏地公開透露,跟女皇四十五分鐘的談話中,她曾問及俄國總統和中國國家主席。女王不公開介入和談論政治,是眾所周知的規矩,拜登再次做出不應該、不符身份的言行,暴露了其社會知覺的不足。

當然,英女王打從二次大戰以來,連埋拜登,會見過足足十三位美國在任總統,身經百戰,此事對她來說,只屬小菜一碟,就當請了個唔知又口疏嘅阿伯飲咗餐不太sophisticated的下午茶。