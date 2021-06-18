美國創造了荷里活，同時荷里活也創造了美國。美國荷里活最常見的橋段，是把強而有力的「壞蛋」妖魔化（Demonize），隨後本來較弱小的「好人」，便以正義之名，用上最暴力的手段，來「解決」這壞蛋而成為英雄。

美國政府是箇中高手，當年布殊總統以伊拉克擁有大型殺傷力武器（Weapon of Mass Destruction）為藉口，把侯賽因妖魔化，好讓美軍能在反恐戰（War on Terror）的正義旗幟下入侵伊拉克。惟侯賽因被判死刑，但卻找不到任何大型殺傷力武器，隨後近十年的戰爭，過百萬人死於戰亂，到底誰是英雄，誰是妖魔？

達賴喇嘛（Dalai Lama）為《The Psychology of Demonization》一書撰寫的前言中說：「Our normal tendency is to blame your problem on others」，這正是把別人別國妖魔化的終極原因，自身問題成為了別人的錯，是解決壓力的最有效方法，就算事實並非如此，只需有效地妖魔化別人，問題便得以解決，並藉機從中得利。

美國的新對象當然是中國，把經濟、疫症、氣候等問題，都歸到中國頭上，再用一切媒體力量把中國妖魔化，就算不能打垮中國，也能控制國民情緒，當人民忙於同心仇恨中國時，又哪會埋怨自己的政府？

妖魔化更為隨之而來的暴力鋪路，硬把新疆、香港問題吹大，在台灣南海等地煽風點火，再以宣傳中國政府有多壞說多壞，將來有需要使用戰力時，便能再以正義之士身影出現。

這些橋段看厭了，妖魔化背後才是真妖魔。