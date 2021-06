美國創造了荷里活,同時荷里活也創造了美國。美國荷里活最常見的橋段,是把強而有力的「壞蛋」妖魔化(Demonize),隨後本來較弱小的「好人」,便以正義之名,用上最暴力的手段,來「解決」這壞蛋而成為英雄。

美國政府是箇中高手,當年布殊總統以伊拉克擁有大型殺傷力武器(Weapon of Mass Destruction)為藉口,把侯賽因妖魔化,好讓美軍能在反恐戰(War on Terror)的正義旗幟下入侵伊拉克。惟侯賽因被判死刑,但卻找不到任何大型殺傷力武器,隨後近十年的戰爭,過百萬人死於戰亂,到底誰是英雄,誰是妖魔?

達賴喇嘛(Dalai Lama)為《The Psychology of Demonization》一書撰寫的前言中說:「Our normal tendency is to blame your problem on others」,這正是把別人別國妖魔化的終極原因,自身問題成為了別人的錯,是解決壓力的最有效方法,就算事實並非如此,只需有效地妖魔化別人,問題便得以解決,並藉機從中得利。

美國的新對象當然是中國,把經濟、疫症、氣候等問題,都歸到中國頭上,再用一切媒體力量把中國妖魔化,就算不能打垮中國,也能控制國民情緒,當人民忙於同心仇恨中國時,又哪會埋怨自己的政府?

妖魔化更為隨之而來的暴力鋪路,硬把新疆、香港問題吹大,在台灣南海等地煽風點火,再以宣傳中國政府有多壞說多壞,將來有需要使用戰力時,便能再以正義之士身影出現。

這些橋段看厭了,妖魔化背後才是真妖魔。