以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展 副刊版 2021/06/18 分享： 社會撕裂加上疫情持續經年，港人早就身心疲累。將思緒引入佛門，以宗教開悟，也許能稍緩鬱悶之意。跑馬地的東蓮覺苑今年為辦學90周年，入內有彌勒佛笑面相迎，一睹其「慈雲慧日」的橫匾，確有醍醐灌頂之效。之後轉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 今日 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 2021/06/15 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 2021/06/12 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 2021/06/11 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 2021/06/09 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 發展局 豪宅