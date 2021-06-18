以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展

社會撕裂加上疫情持續經年，港人早就身心疲累。將思緒引入佛門，以宗教開悟，也許能稍緩鬱悶之意。跑馬地的東蓮覺苑今年為辦學90周年，入內有彌勒佛笑面相迎，一睹其「慈雲慧日」的橫匾，確有醍醐灌頂之效。之後轉

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