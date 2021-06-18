小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 副刊版 2021/06/18 分享： 紅Van是香港運輸的icon，更承載了香港人獨有的回憶，尤其手寫小巴牌更成為一股新的文青風。手寫小巴牌師傅麥錦生最近更在佐敦開辦香港首個小巴文化資料館，內有1：1紅Van車頭供人打卡，極為吸睛。 作為手 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展 今日 以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 2021/06/15 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 2021/06/12 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 2021/06/11 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 2021/06/09 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包