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小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位

副刊版 2021/06/18

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紅Van是香港運輸的icon，更承載了香港人獨有的回憶，尤其手寫小巴牌更成為一股新的文青風。手寫小巴牌師傅麥錦生最近更在佐敦開辦香港首個小巴文化資料館，內有1：1紅Van車頭供人打卡，極為吸睛。

作為手

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欄名 : 本地遊

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