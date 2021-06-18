莫讓反對派錯解港管治政策

香港的社會動亂雖尚未完全塵埃落地，但社會已開始重回正軌，走向穩定。這正是需要反思檢討的時候，除了有些不懷好意的人胡亂利用假新聞煽動民眾外，特區及中央政府有無犯上錯誤，被人有機可乘？我聽過不少熟悉中共黨史的人說過，中共歷史上常有犯錯，但你不會找到他們重犯同一錯誤的例子。檢討正是避免重犯的必要條件。

港回歸初期 偏激思潮無市場

回歸初期，本港主流民意頗為「正常」，記憶所及，偏激的思潮並無多大市場；內地太空人來港，也像超級明星般被人包圍，軍營開放時，市民也十分雀躍；中聯辦在港亦十分低調，沒有作出甚麼干預。我們可視這種「正常」情況為一個起點。

港人走向兩極化，也是從此起點起步。社會心理學家早告訴過我們，不同人等對同一事實的解讀會頗不一樣，他們的背景、分析力與見識往往不同，掌握的事實也不全面。倘若有些人因缺乏對事物較全面的認知而走偏了一點，他們會否將來知道多一些事實後會走回正軌？不容易，更多的情況是開始時形成了小偏頗，這小偏頗又會誤導他們有意無意地忽視另一些事實，久而久之，他們對世界的解讀會愈走愈偏，不能自拔，終於走火入魔。

有說「群眾的眼睛是雪亮的」、「真理愈辯愈明」，過去我對這些說法也深信不疑，但經過近年民粹主義思潮在世界氾濫、本港黑暴的瘋言瘋語指鹿為馬後，也不得不對這些說法加上問號。

我有位從小學到中學的同學，是中學校友活動的大旗手，他多年前便發出感歎，真理絕不是愈辯愈明，而是雙方（或多方）各持己見，愈辯愈南轅北轍。他說的是建基於多年經驗的客觀判斷，可能人性中一部分正是這樣。

經濟學家相信理性，總要問一聲為何社會中有不少人似乎變得閉目塞聽，不太講道理。我相信這是與社交媒體的運作有關：你表達過某種觀點，或閱讀過某些觀點的文章，之後送來的資料或文章都是觀點接近的，對沒有時間多發掘原始資料的人，這便不啻是洗腦了。當然，有了警惕的心，不偏聽，此種陷阱較容易避免。

社會衝突 源自2003年七一遊行

思想走偏了的人，對很多事情的解讀是可以愈弄愈錯的，我們就以香港近年的社會衝突歷史作例子，以說明錯誤怎樣形成。本港的社會衝突或可溯源至2003年的「七一遊行」，當年是因反對基本法23條立法而起的。那次遊行可能接近50萬人，水份不高，後來的人數估計便常誇大了。當年的遊行，以及隨後2004、2005年等的遊行，並無為遊行者帶來甚麼懲罰或損失，反而可見到的，是董建華辭官。之後，香港便變成一個示威之都。

2012年有反國民教育運動，連政府總部也被包圍了，結果是政府放棄了把國民教育納入課程；2014年反對派挑起所謂「真普選」爭議，他們在立法會也勝了一仗，政府的方案無疾而終；緊接的還有「佔中」，雖然後勁不繼，參與者作鳥獸散，但有些參與者還是嘗到了權力的滋味而上癮；2017年他們反對高鐵的「一地兩檢」，以此作為當年立法會選舉的動員，也有些人確實是當選了。

我們可從這些反對派的角度看問題。他們極可能認為，只要大力發動社會運動，多一些人參與，特區及中央政府便都一定讓步，他們所能嘗到的勝利果子便更甜美，未來他們便可主導香港的前途。為達此目標，用甚麼手段，那怕是違法的，也無所謂。我們姑且可把這種邏輯稱為假說一。

有了假說一，便有假說二及假說三：假說二是港府偏愛息事寧人，不喜與反對派硬碰，反而傾向用利益爭取反對派支持。突出的例子是林鄭當選後，不但捐錢予民主黨，還動用50億元討好教協。

港府偏息事寧人 中央態度包容

假說三則是中央政府的行為：中央不希望香港存在重大社會矛盾而得不到解決，對港態度一直十分包容，而且大力支持香港的繁榮安全。不過，有些紅綫是踩不得的，例如港獨及勾結外國勢力便碰也不能碰。

這些假說都可驗證。如果假說一正確，反對派只要愈搞愈激，便愈能勝利，因為特區及中央政府在壓力前只會讓步，這假說現在顯然是被推翻了；假說二並未受到事實推翻，為何國教政府肯讓步、林鄭豪擲50億，使人費解；假說三也成立，中央政府對香港各種要求一直如黃大仙般有求必應，但2019年過了底綫，中央的回應也顯示，她絕對有力量把反對派掃走，以前不這樣做，不是因為沒有實力，而是包容。

到今天，不少反對派好像才如夢初醒，也許他們在獄中也要思考，為何從前腦袋如此閉塞，明顯的事實也看不到，只會高估自己、低估別人。

中央也是有錯誤的。人民本應是好的，但受到別有用心的人所洗腦之港人，便不能把他們想得太好了。這些人認知能力有限，對他們過於慈悲，他們不吃這一套的，只會視為軟弱。公共政策要把對手的錯誤也考慮在內。

▲ 本港的社會衝突，或可溯源至2003年的「七一遊行」之後香港成為示威之都。圖為2019年「七一遊行」。（資料圖片）