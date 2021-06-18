食品廣告充斥 監管教育保兒童健康

美國有研究發現，快餐行業為針對低收入群體與兒童進行廣告宣傳，不惜斥資50億美元（約389憶港元）。兒童對食品廣告抵抗力較低，社媒宣傳更比電視宣傳有效，外地嘗試透過監管宣傳保障兒童健康。

快餐業斥巨資 針對兒童宣傳

美國康涅狄格大學最新公布的研究指出，快餐行業每年在廣告宣傳上的開支，在2012至2019年間大增4億美元（約34億港元）至50億美元，主要受眾為低收入與未成年人士，兒童與青少年平均每日接觸至少2則快餐廣告。廣告中的視頻絕大多數都屬高熱量食品，僅1%推銷較健康的食品，不少餐廳更透過手機App或在網上宣傳。

食品廣告無處不在，大部分人未必能夠察覺。美國多個關注兒童健康團體去年曾去信農業部，呼籲監管網課平台上的垃圾食品廣告。非傳染性疾病聯盟（NCD Alliance）去年一份報告亦指出，食品行業懂得利用新冠疫情推銷垃圾食品，例如在電視上提供「捕捉」優惠二維碼的小遊戲等。

這些營銷策略在兒童身上甚為奏效，美國心理學會引述調查指，年幼至8歲的兒童在接觸網上食品廣告後，已經能夠記住並認出當中的一半，10至12歲兒童更能夠認出四分三的廣告。食品商更會透過網上遊戲及帶動社媒風氣等方式，讓品牌效應深入人心。

英國今年起實施新例監管食品宣傳，針對高糖、油、鹽的垃圾食品，此類食品廣告將在網上被全面取締，亦不得在晚上9時前於電視上播出，以減少兒童接觸的機會。餐廳亦不得在網上或社媒上展示不健康食品的圖片，聘用逾250人的餐廳更有責在餐單上展示食品熱量。

英食肆餐單 須展示食品熱量

在本港，衞生署學生健康服務數據顯示，小學生當中每5人有1人過重或肥胖，公平貿易聯盟調查更指基層兒童的身體質量指數（BMI）達到肥胖水平者（20%），高於全港平均（17.6%）。在監管方面，「電視通用業務守則」現時未有針對不健康食品的廣告宣傳設限制。

快餐價錢便宜亦較方便，或成基層果腹首選，本地部分團體正嘗試逆轉這一現象。樂施會與香港營養師協會、關注綜援低收入聯盟等多個團體推出「慳得有營餸基層」計劃，為基層家庭提供經營養師設計的餸菜包，營養師更會親自傳授健康飲食與烹飪知識，冀以教育取得長期效益。

除了依靠民間團體施以援手，本港亦需設法減少食品廣告對兒童的不良影響。

▲ 兒童對食品廣告抵抗力較低，社媒宣傳更比電視宣傳有效，當局應監管以保障他們健康。（資料圖片）