優化疫苗賠償 增市民打針信心

和一些朋友談起香港接種疫苗的比率低，5月底時財富雜誌也報道香港要捐疫苗，否則會浪費，而本港的接種率也是眾多金融中心中最低的。這個原因有很多，香港的疫情不嚴重肯定是原因之一，而政府官員的手法是另一原因，之前提出午市禁堂食，現在又推出食肆A、B、C、D分類制，亂上加亂，由他們推廣接種疫苗，有今天的接種率已是奇迹。

雖然經過專家判斷後，多宗接種後死亡的個案與疫苗無關，但市民的想法卻非如此，擔心萬一接種疫苗後出現不良反應，生計便大受影響，即使沒有死亡，短暫或長期影響工作也帶來相當大的問題。

港賠償額 屬全球前列

根據政府提交立法會的文件，接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表有46種情況或病徵，如引致死亡，40歲以下接種者賠250萬元，40歲以上賠200萬元；如造成傷害，40歲以下接種者賠300萬元，40歲以上賠250萬元。賠償額相信是全球前列，例如英國賠12萬磅（約131.18萬港幣）、新加坡則賠22.5萬坡元（約131.58萬港幣）；而在丹麥，最近便有第一宗因為接種疫苗引起不良反應的賠償。

面對一些注射疫苗後死亡的事件，專家委員會全部都否定和疫苗有關，我不是醫生，無法判斷，但從保障或保險的角度而言，雖然索償有兩年的期限，但照「推銷」一方的口吻，一方面叫你去試用，但是之後出現事故時，卻總是說與產品無關，那麼顧客一定會對產品有戒心。

多年前曾有朋友一家4口準備前往旅遊，但進入機場禁區後，父親突然暈倒，被送往醫院，他們決定其中兩人出發，另外一人陪父親前往醫院。他們雖然買了旅遊保險，但父親未有離港，能否獲得賠償？暈倒的原因是已存在的病症嗎？如是已存在的便得不到賠償；陪他去醫院的那位又能否獲賠償？

起初保險公司最初表示，該名父親因已存在的病症而暈倒，而陪同就醫的那位因為無病痛，所以得不到賠償，後來出於顧客服務及商譽的緣故，最後賠償兩人已付的所有旅費。要補充的是，當時的旅遊保險較現時嚴格，現時投保人的旅遊同伴、配偶、甚至是未婚夫、未婚妻，或居港的緊密業務夥伴身故、有嚴重身體受傷或患上嚴重疾病，而令投保人旅程取消，都可以得到賠償。

專家委員會 增保險界高人？

大家都知道疫苗有用，但當一個賭場有殺無賠，又或是一間保險公司的產品如醫療或旅遊保險總是「無得賠」時，這賭場一定不會有很多人去，而這保險公司的產品也一定不會有很多人買。

香港有很多優秀的保險人才，而保險公司的股價也跑贏銀行股，特區政府的施政就是欠缺優秀人才，於是民望長期遠遠落後於大市。如果有保險界高人可以加入專家委員會，在關於賠償的部分提出意見，相信市民對接種疫苗的信心會大增，至少不用太擔心因為接種後帶來身體或工作受損的問題。至於那些年薪達2000、3000萬元的保險界殿堂級人馬會否為這個弱勢政府獻計？答案你自己找吧。

▲ 根據政府提交立法會的文件，本港因接種新冠疫苗的異常事件之賠償額，相信是全球前列。（路透社資料圖片）