鼓勵學生接種 增強開學後保護

本港新冠疫情稍緩，原先一連3宗小型爆發變種病毒個案，其緊密接觸者在之後一周內仍未有確診個案，可算暫時守得住，但由於變種病毒比較狡猾，故仍需觀察多一段時間，才能確定沒有造成更大的傳播。根據衞生防護中心表示，專家在這3名患者的家中、曾經逗留的寵物店和工業大廈視察後，檢取60多個環境樣本，當中在患者家中一個泰國急凍鱷魚肉包裝表面驗出新冠病毒。

接觸物品感染 非主要傳播媒介

根據專家早前的推斷，是次爆發的病毒基因排序，與以往輸入個案的變種病毒不同，故必須從其他方向考慮感染源，包括一些隱形傳播者或環境因素，如輸入物品甚至動物等。以往由外國輸入的一些物品，經過患者接觸後，病毒的確可以殘留在物品表面，但一般病毒數量較少，過往很少由接觸物品造成感染，並非主要傳播媒介。

食安中心亦有預防性的檢測措施，包括在機場為輸入貨物作抽樣檢驗，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家或地區入口的各類冷凍食品及其包裝，中心在最近多月已抽取超過1萬個食物及包裝樣本進行檢測，至今仍未驗出新冠病毒。

當然，食品及貨品來自世界各地，包裝經過不同接觸而帶有病毒的可能性絕對存在，以往外國亦有報道指出，病毒可存活於物件表面高達數天，例如紙箱上可存活大約1天，在塑膠及不鏽鋼表面則可存活3天，病毒實際存活時間亦會根據物件存放的溫度及其他條件而不同。要加強防範病毒，最好的方法是經常清潔雙手，並避免接觸物品後直接觸碰口鼻，尤其是經常處理食物的飲食業人士，如其雙手沾上病毒而接觸食物，或令其他食客受感染，本港於第三波疫情曾有來自茶餐廳的爆發，其感染源頭有機會來自食客所用的食具，以及餐廳職員在傳菜時把病毒傳開。

由此可見，在公共食肆及場所，包括人傳人以及由餐具和食物處理上所造成的傳播風險是相當高的。現時的社交隔離措施雖有效減低病毒傳播，但整體而言，如果社區繼續有個案，而大部分市民仍未接種新冠疫苗，食肆、室內密閉場所等公眾地方仍是高風險。

變種毒個案後續 未來兩周關鍵

說回今次在急凍鱷魚肉包裝上驗出病毒，雖然不能排除是從外國輸入時已受污染，但更大機會是患者染疫後再接觸該物品而造成污染。如屬後者，則要再觀察其餘環境樣本的結果，才能找出是次感染來源端倪。由於變種病毒傳播力強，潛伏期亦可能長達3周，故所有密切接觸者仍然在檢疫中心，等待往後的檢測結果。

如後續接觸者沒有出現個案，可以判定該小型爆發已截斷傳播鏈，但如在未來數天到兩星期內仍有零星源頭不明個案，病毒基因排序又脗合，則證明社區仍有隱性傳播。

雖然本港疫情已有2個多月「小陽春」，但我們仍要繼續保持社交距離，做好防禦措施，盡快接種疫苗才是上策。現時「復必泰」疫苗接種年齡擴展至12至15歲青少年，加上暑假將至，政府必須加強鼓勵學生盡快接種，好讓9月回校上課時能有更強效的保護。現時由商界領軍進行的各種大抽獎，對仍未考慮接種的港人提供了很大誘因，相信如已接種的青年可優先預訂一些青年偶像的演唱會門票，甚至可免費入場觀賞，對於一向「受軟唔受硬」的香港人來說，亦會收效很大。

（文章只代表個人立場）

▲ 暑假將至，政府必須加強鼓勵學生盡快接種，好讓9月回校上課時能有更強效的保護。（資料圖片）