疫情趨緩利經濟 紓解失業靠打針

本港就業市場由谷底反彈，最新失業率連跌3個月，因疫情回落，港府近月放寬控疫措施，飽受重挫餐飲零售業稍作喘息，令就業情況繼續從低點回升。隨着總值360億元的消費券計劃下月開始登記，市民的消費信心、商企的招聘意慾應將維持較好勢頭，但惟有重新通關，經濟、就業始有望真正復常，背後仰賴更多人當即接種疫苗，令社會盡速築起免疫屏障。

重拾全民就業 關鍵跨境往返

據統計處公布，3至5月失業率為6%，跌至1年來低位，亦勝過市場預測的6.2%，當中以餐飲服務業的0.8個百分點跌幅最為顯著，反映政府4月底開通疫苗氣泡，放寬食肆、酒吧等的營運限制，穩住了業界。

彭博行業研究引用高頻數據指出，本港零售消遣處所的人流由4月中起呈現升勢，截至上周日的一周，已恢復至僅比疫前低8.4%。

財政司司長陳茂波相信，下月開始接受登記的消費券，有助營造良好消費氣氛，令市民開心消費、讓商戶多做生意。羅德傳播集團的市場研究指出，港人的消費信心已基本恢復。5,000元消費券不會再分5期派發下，料有利近況不俗的奢侈品開支，令雨露更為均霑。

本港經濟近月因着疫情放緩企穩，各大商企已陸續重拾招聘意慾，有人力資源顧問及經濟學者預期，失業率今年底可望跌至5%左右。

勞工處求職網站於3至5月平均有逾8.1萬個私企空缺，比上期升13%、按年更大增59.6%；萬寶盛華包括167名本地僱主的調查亦指出，26%於第三季有意增聘人手，6大行業分類中，4個按季錄改善。

不過，前年10至12月，本港失業率其實只是3.3%。陳茂波日前指出，現況與疫前幾近全民就業相比，還是有很大距離，要讓經濟最大程度恢復，始終離不開恢復與內地以至外地的人員往返。

接種為己為人 出力恢復通關

特首林鄭月娥本周接受本報獨家專訪時強調，至少要有7成市民接種疫苗，才能達致免疫屏障；內地縱沒有公開說法，通關要與接種掛鈎，但她相信那會是必要條件。

政商大力谷針下，本港截至上周日的7天打針和預約和數字俱大有改善，只是全港合資格人口已打至少一針的比率僅逾27%，未敷全面解禁。

即使歐盟因應本港成功遏疫，宣布可放寬已打針港人入境檢疫，醫學界相信，本港始終禁不起疫情輸入風險，無力按要求對等撤限，意味港人的歐遊計劃只好擱下，本地航企、酒店也須繼續苦等歐洲客重臨。

連月改善的失業率，無法反映背後多少打工仔正靠減薪、放無薪假，一直保住飯碗。倘若一直不能通關，不能救活旅遊住宿業，失業率亦終將陷入樽頸，無法達致全民就業。為己為人，可打針的市民應當趁疫情緩和趕快打針，為恢復跨境往還出一分力，說不定還能意外贏到商家的大獎！

責任編輯：劉婉雯