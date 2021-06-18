國際中小企業大賽 助創科企進軍大灣區

為了挑選本港優秀創科團隊參加國家級創業大賽，2021年國際中小企業創新創業大賽香港分站賽開始接受報名，7月16日截止。

是次比賽以「科技創新創業協調發展」為題，參賽企業範疇涵蓋十大創新科技領域。入圍十強

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