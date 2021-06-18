國際中小企業大賽 助創科企進軍大灣區 行政人員版 2021/06/18 分享： 為了挑選本港優秀創科團隊參加國家級創業大賽，2021年國際中小企業創新創業大賽香港分站賽開始接受報名，7月16日截止。 是次比賽以「科技創新創業協調發展」為題，參賽企業範疇涵蓋十大創新科技領域。入圍十強 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 HarmonyOS第3輪公測 覆蓋多款舊機型 今日 HarmonyOS第3輪公測 覆蓋多款舊機型 回應私隱條款 WhatsApp推新廣告 2021/06/17 回應私隱條款 WhatsApp推新廣告 Windows 11介面 大量圓角增視窗控制 2021/06/17 Windows 11介面 大量圓角增視窗控制 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 2021/06/16 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 2021/06/16 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 商業 科技行業 創新科技及應用 香港 金融 大灣區 人工智能 軟件 大數據 IT技術