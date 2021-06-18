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HarmonyOS第3輪公測 覆蓋多款舊機型

行政人員版 2021/06/18

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華為早前舉行鴻蒙操作系統（HarmonyOS）及全場景新品發布會，該企近日再宣布，已開啟了HarmonyOS的第2輪公測計劃，包括nova 6、nova 7、nova8系列共6款機型。

第3輪公測將在7

...

欄名 : 科技新知

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