HarmonyOS第3輪公測 覆蓋多款舊機型 行政人員版 2021/06/18 分享： 華為早前舉行鴻蒙操作系統（HarmonyOS）及全場景新品發布會，該企近日再宣布，已開啟了HarmonyOS的第2輪公測計劃，包括nova 6、nova 7、nova8系列共6款機型。 第3輪公測將在7 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 國際中小企業大賽 助創科企進軍大灣區 今日 國際中小企業大賽 助創科企進軍大灣區 回應私隱條款 WhatsApp推新廣告 2021/06/17 回應私隱條款 WhatsApp推新廣告 Windows 11介面 大量圓角增視窗控制 2021/06/17 Windows 11介面 大量圓角增視窗控制 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 2021/06/16 Sony籌備發布會 多款PS5遊戲料登場 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 2021/06/16 iOS 12.5.4更新 修補3項安全漏洞 華為 商業 創新科技及應用 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 軟件 智能手錶 Mate