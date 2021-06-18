惠康3萬公斤米捐15慈善機構 夠受惠者食足一年

疫情下唔少基層手停口停，食得飽並非必然嘅事。好彩社會上不乏見義勇為嘅企業，好似惠康公關姊妹就同黛安講，原來佢哋最近捐咗3萬公斤泰國香米畀15間慈善機構嘅中央廚房，包括老人院、無家者收容所、低收入家庭支援中心，同埋服務少數族裔嘅機構等，「米量」足夠有需要人士食足1年！

黛安知道啲米來頭好勁，捐出嘅御品皇香米由泰國直接進口，而且呢批頂級茉莉香米更獲得第12屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜，品質有保證，可謂美味與健康兼備。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康都話，白米一向係港人嘅主要糧食，家家戶戶最重視有餐安樂茶飯。今次捐贈就來自惠康「點點心意」回饋社會計劃，惠康另一個「日日有低價」嘅回饋計劃，都鎖定咗700款日常貨品嘅價格，保證低價至少持續至9月30日，用嚟支援香港市民面對疫境。佢話︰「受惠者食飯時流露出嘅笑容，就係我們最大嘅動力同回報。」

膳心連基金營運總監翁懿華都大讚牛奶公司同惠康唔止支持慈善工作，而且捐贈經常別具新意，好似之前推出嘅「yuu Give-Back」用戶積分捐款計劃，就幫到好多弱勢社群解燃眉之急，令大眾更關注有需要嘅慈善機構。

本文轉載自《晴報》

▲ 惠康送泰國香米到深水埗啟愛共融社區中心。

▲ 惠康送香米到膳心連，供有需要人士享用。