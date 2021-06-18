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團隊創業勝獨自創業

行政人員版 04:00 2021/06/18

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獨自創業還是組織一個團隊去創業好？原則上，我認為搞生意是需要拍檔的，沒有人是全能，而一個企業會面對各種各樣的問題，一個合夥人團隊，正好取長補短，單打獨鬥一定不及團隊有競爭力。

但團隊創業也有很多問題，人多自然意見多，要達到共識會費時失事。做生意的人本來就喜歡自己話事，跟別人拍檔便無法獨斷獨行。而且團隊要從一而終也有難度，維持合夥人關係可能比維持婚姻更難，很多生意無法維持下去不是因為沒有市場，也不是競爭力不足，而是因為股東不和造成。

我們集團的其中一個功能是幫助廣告人創業。這9年來，我們在制度上的一些堅持，讓集團子公司既能享受團隊創業的好處，也能維持個人創業的穩定性，對其他創業人士可能有一點參考價值。

集團投資的公司，集團控股公司堅持最少佔51%，這會減少其他股東發生爭拗的誘因，因為他們怎樣爭也不會成為大股東。創業團隊雖然是小股東，但我們的分配制度令他們獲取公司的絕大部分成果，而且控股公司也給予他們很大的自由度。再者，我的角色也有協調人的作用，為他們的關係加點潤滑劑，所以9年來沒有任何公司因為股東不和而走不下去。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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