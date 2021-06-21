數字資產受保險覆蓋 投資加密貨幣穩中求勝

虛擬資產成為近年投資新寵，投資者憧憬加密貨幣潛力之餘，同時也憂慮保安及安全問題，更令不少投資者因而卻步。OSL作為全港首家獲香港證監會批出虛擬資產交易牌照交易平台，具備數字資產錢包保險，且由四大會計師事務所審計，協助機構及專業投資者把握虛擬資產投資機遇，穩中求勝。

虛擬資產受保障 助專業投資者穩中求勝

虛擬資產備受市場追捧，不少投資者考慮將其納入投資組合。投資回報以外，安全問題為投資者最大憂慮。為防保安漏洞，部分投資者不惜以身犯險親身交易虛擬資產，卻被歹徒乘虛而入，本港近年發生數宗涉及比特幣現金交收的劫案，部分事主損失款項高達數百萬元。

投資者防不勝防，經網上交易，黑客盜竊虛擬資產情況同樣猖獗，加上大部分交易平台不受規管，若平台倒閉或停止運作，投資者可能無法提取資產，面臨嚴重損失。

在現時證監會牌照規定下，客戶存放在OSL的數字資產（包括比特幣、以太幣等）均有保險覆蓋，OSL客戶無論使用經紀服務或者電子交易平台，萬一存放在平台的數字資產丟失、損壞或受到黑客盜竊，保險條款都會適用，為客戶提供全面的資產保護。

為確保交易平台的安全性，OSL建立精密且多重的硬件及軟件保安措施，包括高度加密的資金庫、冷錢包以及科學的管理構架，在技術層面上為客戶數字資產提供全面保護。

全港首個持牌虛擬資產交易平台

虛擬資產交易平台OSL為BC科技集團（00863）旗下，主要提供數字資產如比特幣（Bitcoin）等的經紀及電子交易平台服務。OSL正式獲得證監會頒發第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照，成為目前全球首個獲得香港證監會認可的虛擬資產交易平台。

數字資產發展步伐迅速，其資產總市值已經超過了1萬億美元，安全合規的數碼資產交易服務需求愈趨熾熱。BC科技集團（00863）吸引新加坡政府投資公司（GIC）入股，所得款項淨額約為5.3億港元，有關投資將進一步擴展亞太區數字資產及區塊鏈平台業務。

不止亞太區市場，為開拓歐洲市場渠道，渣打創投（SC Ventures）和BC科技集團於歐洲合資建立機構數碼資產交易平台，為機構交易客戶在市場上對接交易對手，提供數碼資產深度流動資金池。

專為機構和專業投資者而設

在OSL平台上交易虛擬資產，必須符合《證券及期貨條例》中定義的專業投資者才可，機構和專業投資者，包括高資產凈值人士和家族辦公室，需在平台上先註冊，通過嚴謹的KYC（Know your customer）程序，即可開始投資。

如欲了解更多關於OSL的資訊，請按此聯繫OSL客戶服務經理。

