【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】早前港鐵大圍站上蓋新盤柏傲莊III開售後，不少向隅客回流沿綫的鐵路上蓋屋苑睇樓，當中位處火炭站上蓋的御龍山，便成為不少向隅客的選擇。

中原地產分行經理許秋偉表示，御龍山位處港

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