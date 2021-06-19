【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】由屯門至烏溪沙的屯馬綫，本月27日全綫通車，長約56公里、共27個車站，是全港最長的鐵路綫，帶動沿綫物業升幅。

近年荃灣西一帶有多個新晉屋苑入伙，樓齡新之餘，又近港鐵站，受到

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