【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 置業家居 2021/06/19 分享： 【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】都會駅及城中駅位處調景嶺站上蓋，成交暢旺，連續2個月均錄得超過10宗買賣成交，現有244個放盤中，僅8個為鎖匙盤，2房戶叫價由$800萬起。 利嘉閣地產經理黃金欽表示，若上車 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 今日 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 你可能感興趣 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 01:00 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 01:00 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 01:00 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 最新專欄文章 更多 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 今日 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 今日 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 今日 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 放盤 二手市場 都會駅