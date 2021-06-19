【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】都會駅及城中駅位處調景嶺站上蓋，成交暢旺，連續2個月均錄得超過10宗買賣成交，現有244個放盤中，僅8個為鎖匙盤，2房戶叫價由$800萬起。

利嘉閣地產經理黃金欽表示，若上車

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