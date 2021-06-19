【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2%

青衣盈翠半島本月的交投及叫價大致向好，早前亦有2房戶，成功以$986.8萬賣出，與同類單位的歷史高位僅相差1.2%，實用呎價約$18,977。代理指，現時業主叫價態度強硬，議幅僅1%至2%，入場價由$

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