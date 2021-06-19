【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】杏花邨站物業包括住宅杏花邨及商場杏花新城，位置上自成一隅，前臨優美海景之餘，多年來為不少鍾情方便及寧靜環境的優質買家所留意。代理指，屋苑現時成交暢旺，早前更分別錄得罕有複式

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