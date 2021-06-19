【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 置業家居 2021/06/19 分享： 【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】杏花邨站物業包括住宅杏花邨及商場杏花新城，位置上自成一隅，前臨優美海景之餘，多年來為不少鍾情方便及寧靜環境的優質買家所留意。代理指，屋苑現時成交暢旺，早前更分別錄得罕有複式 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 今日 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 你可能感興趣 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 01:00 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 01:00 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 01:00 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 最新專欄文章 更多 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 今日 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 今日 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 今日 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 放盤 杏花邨 二手市場