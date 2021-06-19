【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】觀塘綫物業只見於彩虹站及九龍灣站，其中德福花園不少業主均對後市感到樂觀，新增放盤減少之餘，更有接近1成半業主以高於市價2成的叫價放售單位。現有約70個放盤之中，只有25個為

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