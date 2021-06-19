【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 置業家居 2021/06/19 分享： 【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】荃灣綫共有16個車站，當中只有3個有港鐵住宅物業，包括荃灣站的綠楊新邨、葵興站的新葵興花園，以及葵芳站的新葵芳花園，3個屋苑放盤量合共不足100個，最平由$630萬起。 中原 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 今日 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 你可能感興趣 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 01:00 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 今日 01:00 【東鐵綫】火炭站御龍山 2房$998萬沽 創今年新高 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 今日 01:00 【屯馬綫】荃灣西站海之戀‧愛炫美 中層2房$1,068萬成交 最新專欄文章 更多 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 今日 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 今日 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 今日 【港島綫】杏花邨上月錄31宗成交 複式戶$1,700萬沽 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 今日 【東涌綫】青衣站盈翠半島業主叫價硬淨 議幅僅1至2% 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 今日 【將軍澳綫】調景嶺站都會駅逾240伙放盤 2房$800萬入場 中原地產 放盤 二手市場 綠楊新邨 新葵芳花園 新葵興花園