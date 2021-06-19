【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起

【直擊鐵路沿綫屋苑最新市況】荃灣綫共有16個車站，當中只有3個有港鐵住宅物業，包括荃灣站的綠楊新邨、葵興站的新葵興花園，以及葵芳站的新葵芳花園，3個屋苑放盤量合共不足100個，最平由$630萬起。

中原

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