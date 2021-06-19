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鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升

置業家居 2021/06/19

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鐵路上蓋新盤大賣，由今年初的康城站日出康城LP10，到黃竹坑站晉環，再到近日的大圍站柏傲莊III，銷情相當理想，反映鐵路物業有保證。今期本刊直擊各區鐵路物業的二手市況，了解各屋苑承接力。

將軍澳日出康城

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欄名 : 封面故事

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