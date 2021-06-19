啟德THE HENLEY I 62伙售價低於千萬 第2期有機接力下月賣 置業家居 2021/06/19 分享： 恒地啟德新盤THE HENLEY I（THE HENELEY第1期）位處沐泰街7號，共479伙，包括1座高座以及4座低座，單位實用面積186至1,350平方呎。 THE HENLEY I已於昨日（18日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 今日 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 今日 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 2021/06/12 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 天水圍Wetland Seasons Bay 比鄰濕地公園 戶型多元 2021/06/12 天水圍Wetland Seasons Bay 比鄰濕地公園 戶型多元 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 2021/06/12 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 一手市場 THE HENLEY