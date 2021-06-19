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何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙

置業家居 2021/06/19

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萬科香港旗下位於何文田全新盤VAU Residence，坐落何文田自由道11號。項目屬單幢式住宅，共提供165伙，戶型開放式至3房單位，實用面積由209至499平方呎。項目已上載2號價單，並於今日（

...

欄名 : 新盤速遞

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