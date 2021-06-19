渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅

由尚家生活地產、泛海國際集團及高富諾亞太區共同發展的渣甸山豪宅盤皇第，坐落渣甸山白建時道47號，共提供16伙；皇第早前首度開放現樓有裝修複式示範單位。發展商指，項目首階段銷售理想，16伙之中已售出一半

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