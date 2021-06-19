渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 置業家居 2021/06/19 分享： 由尚家生活地產、泛海國際集團及高富諾亞太區共同發展的渣甸山豪宅盤皇第，坐落渣甸山白建時道47號，共提供16伙；皇第早前首度開放現樓有裝修複式示範單位。發展商指，項目首階段銷售理想，16伙之中已售出一半 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 今日 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 啟德THE HENLEY I 62伙售價低於千萬 第2期有機接力下月賣 今日 啟德THE HENLEY I 62伙售價低於千萬 第2期有機接力下月賣 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 2021/06/12 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 天水圍Wetland Seasons Bay 比鄰濕地公園 戶型多元 2021/06/12 天水圍Wetland Seasons Bay 比鄰濕地公園 戶型多元 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 2021/06/12 何文田VAU Residence首推50伙 最平折實$499.8萬起 中原地產 印花稅 豪宅 皇第 一手市場