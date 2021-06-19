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CCL按周再升0.49% 有望重返歷史高位

置業家居 2021/06/19

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中原城市領先指數CCL報186.58點（根據6月7日至6月13日簽訂正式買賣合約，5月24日至5月30日簽臨時買賣合約計算），按周再升0.49%。

四區樓價方面，出現兩升兩跌情況。港島區報191.3點，

...

欄名 : 5分鐘速讀

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