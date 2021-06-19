山頂車位逾千萬沽 何解售價可媲美豪宅？

香港樓價於全球排名首屈一指，除了住宅，車位售價亦屢創新高。近日3個山頂住宅車位各以過千萬元天價成交，除了刷新全港住宅車位成交新高紀錄，更料創全球車位成交新高。為何該車位售價可媲美豪宅？

豪宅車位比例驟降

事實上，本港土地問題失衡嚴重，車位與車輛的比例亦一直遞減。根據運輸署最新交通運輸資料月報顯示，今年3月份領牌私家車總數為57.8萬，按年增加2.5%，並創有紀錄以來新高。然而，翻查運輸及房屋局過往向立法會提交的數據，2009年平均每部車，可分配到約1.45個車位；但到2019年，每部車平均只有1.09個車位。當中部分地區的車位短缺問題更為嚴重，過往豪宅區車位比例約1比1.5至2，現時大部分豪宅屋苑比例有所降低。在需求增加下，本港車位一直備受用家及投資者追捧。除供應問題，近年本港房策亦有助帶動車位交投上升。

其中金管局於去年8月放寬非住宅物業按揭貸款的按揭成數上限，將按揭成數上限上調1成，使車位的可承造之按揭成數由最多4成增加至最多5成。

非住宅物業撤辣刺激摸貨

此外，去年11月發表的施政報告中，撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅。以剛創成交新高的車位為例，成交價約$1,100萬，撤銷雙倍印花稅前的稅率為7.5%，印花稅即$1,100萬x7.5%=$82.5萬；撤銷後稅率為3.75%，印花稅即大幅減少一半，至$1,100萬x3.75%=$41.25萬。

交投數字亦反映了以上政策的成效。根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心數據顯示，今年5月份純車位宗數衝破1,000宗，按月上升近2成（18.4%），並創近3年（34個月）新高。

相比起住宅物業，購買非住宅物業不需繳付買家印花稅及額外印花稅，即沒有轉售限制，因此市面上偶有出現「摸貨」成交。而非住宅物業中，工商舖入場門檻較高，車位的入場費相較便宜，管理上亦更為簡單，加上供求問題，相信在有關放寬措施推出後，車位交投更趨活躍，估計未來車位繼續「有價有市」。

▲ 筆者指出，在需求增加下，本港車位一直備受用家及投資者追捧。