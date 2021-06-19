悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 置業家居 2021/06/19 分享： One Sydney Harbour位於澳洲悉尼市中心Barangaroo South區，擁港灣景觀及完善配套，推出市場後更立即被買家以預售價逾1.4億澳幣（約$8.43億港元），迅速打破澳洲最高價住 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 2021/06/12 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 2021/06/05 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 2021/05/29 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 2021/05/15 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 2021/04/24 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 悉尼 澳洲 海外物業 澳元