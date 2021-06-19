  • 30°C
香港時間 : 2021619日 (六) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場

置業家居 2021/06/19

分享：

One Sydney Harbour位於澳洲悉尼市中心Barangaroo South區，擁港灣景觀及完善配套，推出市場後更立即被買家以預售價逾1.4億澳幣（約$8.43億港元），迅速打破澳洲最高價住

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池
2021/06/12
新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池
倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起
2021/06/05
倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起
倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元
2021/05/29
倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元
倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景
2021/05/15
倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景
曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起
2021/04/24
曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起
悉尼 澳洲 海外物業 澳元

上一篇文章

山頂車位逾千萬沽 何解售價可媲美豪宅？

下一篇文章

智能家居新技術 生活更輕鬆！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？