智能家居新技術 生活更輕鬆！

你想擁有智能家居嗎？今天，人工智能技術已可無綫管理燈光、窗簾、音響、風扇、冷氣以至保安系統等，既慳電亦可節省時間。今期，我們邀請了室內設計師Danny Chiu（趙智銘），分享智能家居的最新技術，例如

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