智能家居新技術 生活更輕鬆！ 置業家居 2021/06/19 分享： 你想擁有智能家居嗎？今天，人工智能技術已可無綫管理燈光、窗簾、音響、風扇、冷氣以至保安系統等，既慳電亦可節省時間。今期，我們邀請了室內設計師Danny Chiu（趙智銘），分享智能家居的最新技術，例如 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 今日 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 你可能感興趣 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 今日 01:00 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 最新專欄文章 更多 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 今日 全新Dyson Purifier Formaldehyde空氣清新機 支援Siri最強偵測兼過濾甲醛 精選3款父親節禮物推介 2021/06/12 精選3款父親節禮物推介 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 貼面乾淨 極致舒適 2021/06/12 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 貼面乾淨 極致舒適 ViewSonic最新微型投影機M2e 實現1秒自然對焦 2021/06/12 ViewSonic最新微型投影機M2e 實現1秒自然對焦 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 2021/06/05 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 Dyson 語音助理 裝修設計 設計師 消費資訊 智能家居 甲醛