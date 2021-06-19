暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 副刊版 2021/06/19 分享： 暑假快到，是時候預備一些節目給小朋友，學習之外，也要安排一些玩樂時間，讓小朋友可以放放電。戶外天氣不穩驟晴驟雨，最好留在室內遊樂場玩耍。今次推介4個新地方，可以玩得舒舒服服。 粉絲必訪 LEGO主題樂園 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 今日 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 2021/06/18 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展 2021/06/18 以佛法解鬱開悟 遊東蓮覺苑×常霖法師禪藝展 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 2021/06/15 太和廣場聯乘本地插畫師 26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 2021/06/12 西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 遊樂場 遊戲 親子活動 主題樂園 天氣