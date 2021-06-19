拜登與G7 難容中國GDP超越

國際間的國力比較，經常用上GDP（國內生產總值）。這個指標雖有很多缺陷，卻勝在容易計算、公眾容易明白，政治上「認知就是事實」（perception is reality），當公眾相信這指標，就成為重要指標，大國領導人對此都不迴避。中國GDP已是全球第二，相比於七大工業國（G7），中國GDP已超過德、英、法、意、加的總和，1個頂5個，未來10年更可能追上G7龍頭美國，G7和美國都難以接受這前景。

G7峰會聲明 多處劍指中國

G7本月中在英國召開峰會，並邀請印度、南韓、澳洲、南非和歐盟領導人列席，外界卻認為中國雖沒有獲邀出席，卻是G7最重要的隱形成員，皆因峰會特別為中國闢出一節專門討論，還因為爭論激烈，要中斷房間內的互聯網，以防會議內容外洩。

峰會聲明更多處劍指中國，包括香港、台灣、新疆人權與自由，又要追查新冠病毒源頭、打擊強迫勞動，並要成立民主國家生產鏈、興辦民主國家一帶一路，都為打擊中國而來，足見G7忘不了中國。

德國編輯部網絡（RND）在分析G7峰會時，用上一個誇張標題「中國與7個小矮人」（China und die sieben Zwerge），指美國總統拜登希望建立一個全新的自由國家網絡，束縛中國這個覺醒巨人，但「對於擁有14億人口的中國而言，G7可能就像7個小矮人」，故拜登還找來印、韓、澳和南非助拳。

中國GDP 高於德英法意加總和

G7是西方經濟大國在70年代成立的組織，以聯手制定國際事務，抗衡蘇聯東歐集團，蘇聯崩潰後，成員國成為全球GDP最高的7個國家。然而，中國的崛起打破了G7獨攬GDP前排位置，中國GDP在2000年只排全球第七，其後10年先後超越意、法、英、德，到2010年以6萬億美元GDP超越日本，成為全球第二。

過去10年，中國GDP再大增至2020年14.72萬億美元，超過德、英、法、意、加5國GDP總和的12.63萬億美元，多出的2.09萬億差不多等於日本GDP的一半，即1個中國幾可頂5.5個G7成員（見表一），G7又怎能不忌憚中國？按此走勢，中國GDP在3、4年內可望超過日、德、英、法、意、加6國總和，10年後可望挑戰美國。用7個小矮人來形容G7可能不太貼切，但中國GDP已幾可追上美國以外6個成員的總和，這6國相對中國就難免顯得矮小了。

對於GDP，經濟學上還有另一種計法，不是單以市場價值或政府官方滙率所估算，而是計算購買力平價（PPP）。購買力平價會考量不同國家內的物價，以調整GDP總額，皆因物價不同，以市價計算的GDP之內在價值亦不同，如麥當勞的「巨無霸」（Big Mac）在各地質量一樣，價格差異卻很大，歐美不少地區的Big Mac可貴香港1倍。根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2020年中國以PPP計算的GDP達24.16萬億美元，超越美國成為世界第一（見表一），並且高於日、德、英、法、意、加總和的19.83萬億，真的是1個頂6個有餘了。

G7在蘇聯解體後，自1997年起一度納入俄羅斯成為G8，利用G8平台與俄國共商國際事務，直至2014年俄國吞併克里米亞才被踢走。中國經濟實力較俄羅斯大得多，軍事力量亦快速發展，又利用經貿互通、一帶一路等政策擴展國際影響力，G7要主宰國際事務，免不了遇上中國。G7沒有納入中國，並在拜登領導下聯手圍攻，但中國卻已是G7會議室內不能忽視的大象了。

中美經濟差距 持續收窄

美國前總統特朗普被視為瘋子，漠視國際規則狠打中國，拜登上場則揚言必尊重國際規則，但他對中國的打壓，相對於特朗普有過之而無不及，美國民主、共和兩黨的最大共識亦是全力打擊中國。拜登與兩黨視中國為大敵，其中一個主因亦與GDP有關。

中國GDP在2000年只相當於美國11.8%，2010年升至40.6%，到2020年再升至70.3%（見表二），中美GDP之間的差距每10年收窄約30個百分點。若此增速不變，中國GDP到2030年就可與美國齊頭，並開始超越。

中美GDP差距能否如期收窄，除看每年GDP增長率，還要看滙率變化。中國GDP是以人民幣計算，2020年為101.6萬億人民幣，外界再用去年人民幣兌美元的平均價換算，才得出14.72萬億美元，亦即1美元兌6.9元人民幣。人民幣去年中起兌美元持續升值，現在約為1美元兌6.4元人民幣，若以此計算，中國2020年GDP就相等於15.88萬億美元，即是美國GDP的75.9%，兩國GDP差距只有24個百分點！

作為美國總統，絕不容許其他國家在其任內超越美國，成為全球第一，過去幾任總統亦經常將此掛在嘴邊，例如小布殊曾說，美國不容別國超越；獲諾貝爾和平獎的奧巴馬明言，美國不會成為世界第二；特朗普更將矛頭鎖定中國，說絕不容許中國在其任內超越美國，成為世界第一大超級強國；拜登亦表明，在他任內不會讓中國超越美國。

美國雄霸全球數十年，絕不接受淪為阿二，而GDP就是美國一哥地位的重要指標。IMF在2014年底曾表示，以PPP計算的中國GDP已達17.6萬億美元，超越美國的17.4萬億，然而美國民眾和國際對PPP的關注度極低，因此沒有視中國已超越美國，但假如8年、10年後，中國以市價計算的GDP真的超越美國，國際媒體會如何報道？那必然是大字標題指中國擊敗美國、中國奪取世界第一，而在這一天來臨前的一兩年，媒體已會不斷倒數中國超越美國的一刻，美國人將有何感受？

美遏華恐更重手 增熱戰風險

美國國民接受不了，美國總統更不容這情況出現。作為美國總統，已貴為全球擁有最大權力的一人，下一個追求目標自是「留得身前身後名」的歷史評價。試想若拜登任內出現中國GDP超越美國，那日後討論其功績或中美鬥爭的文章，都會將拜登與中國超越美國連在一起，拜登成為美國「罪人」。拜登十分重視歷史功績，他早前還說，要日後美國子孫寫論文談到民主美國與專制中國之戰時，可得出美國勝利的結論。拜登要帶領民主美國擊敗專制中國，若他淪為被中國GDP超越的「罪人」，這反差就未免太大。

中國GDP在未來4年超越美國的機率或者近乎零，只要78歲高齡的拜登不再爭取連任，就可避過這「罪名」；然而，無論拜登爭取連任，還是希望民主黨繼續執政，都不能為繼任人留下中國這個政績陷阱。民主、共和兩黨的政客亦早已看透，下任（2025至2028年）或再下一任（2029至2032年）總統很大可能碰上這個「中國陷阱」，要避免就必須將其消滅於萌芽狀態。

只要美國不能接受中國GDP超越美國，那愈接近這一刻，美國總統和兩黨政客對中國的攻擊必然愈猛烈，貿易戰、科技戰、政治戰、金融戰之餘，爆發熱戰的可能亦隨之升高。

▲ 美國總統拜登對中國的打壓，相對於特朗普有過之而無不及。圖為拜登出席G7峰會記者會。（法新社資料圖片）