大灣區潛力大 港青宜把握機遇

粵港澳大灣區人口逾7,000萬，本地生產總值與南韓相若，人均本地生產總值近乎是我國整體總值的兩倍，確實為我們提供了龐大的機會。大灣區涵蓋香港、澳門兩個特別行政區，以及廣東省深圳、廣州、珠海等9個城市，無論企業還是投資者都想搭乘灣區發展的快車，希望能從中分一杯羹。

灣區生產總值 與南韓相若

香港是大灣區當中最為國際化的城市，擁有包括開放型經濟、司法獨立、國際金融中心等優勢，而我們可以從大灣區的市場潛力中獲益。但這些都需要我們有更多了解，以及抓緊跨境的發展機會。

不少商界和外籍人士向我表示，對大灣區發展和所帶來的商機感到很有興趣，有些甚至說大灣區是他們以香港為基地的原因。可是，卻有不少年輕人表達相反意見，他們不太相信內地那一套，再談之下發現他們對大灣區不甚了解、認知不足，有些則缺乏實際知識及技能，害怕大灣區帶來的競爭。

一些企業和商界領袖被年輕人的冷漠，以及2019年時接連的示威抗議甚至破壞嚇倒，表示已放棄這群年輕人，並把他們標籤為迷失的一代。這些僱主寧可招聘內地人，因為他們更了解大灣區，有語言優勢，更有香港年輕一代似乎欠缺的動力和熱誠。可是，我們又豈能對一整代年輕人輕言放棄呢？

我經常跟年輕人說，不一定要遷往內地，才能享有大灣區的潛力，而忽視甚至無視大灣區內逾7,000萬人口的消費，是非常不智及冒險，因為這些消費者有可能在未來幾年推動市場趨勢和需求。我們可以選擇到內地直接參與所謂的在岸市場，又或在香港服務那7,000多萬有機會來港消費的內地人，例如向他們銷售金融產品，或其他商品服務。

事實上，政府、不少企業和非政府組織也有推出計劃，向有興趣到大灣區發展的年輕人提供幫忙。

各界齊出手 助青年增灣區認識

為增加年輕人對大灣區的認識及前景發展，香港政府推出大灣區青年就業計劃，鼓勵和資助企業招聘2,000位本地大學畢業生到大灣區的內地城市工作；商務及經濟發展局亦聯同13個在港國際商會推出「未來國際人才計劃」，為新近的畢業生提供不同行業的就業機會。

此外，社會上也有不少計劃協助年輕人裝備自己，讓他們更好的訂立自己方向。Melo Program為大學生與企業領袖作配對，以師友式指導參與的同學、探索並共同創建一些項目。透過接觸與實踐，雙方都有所啟發、獲得不同的新想法。

阿里巴巴集團更投放10億港元，成立阿里巴巴創業者基金，以培育和支持香港的年輕初創企業和年輕人創業、發展業務。其他例如滙豐銀行、和記電訊、中電等大企業，也有向年輕人提供不同形式的培訓或就業計劃。

還有不少組織和機構也有提供師友和導師計劃，包括婦女基金會、城市土地學會、會計師公會等，都有提供與行業相關的師友計劃，有些如「名師高徒」導師計劃，則為對科研有興趣的同學而設。

這些師友計劃分文不收，希望能把學生和年輕專業人士與該領域的領袖作配對，旨在幫助培養和協助年輕一代的人才，為他們提供職業和業務發展的建議。

無論是想學習新技能、汲取不同經驗、尋求專業建議、或是建立商業關係，我十分鼓勵年輕人利用這些計劃和機會，多參與、增見識，更好地裝備自己，否則將錯失良機，甚至會被邊緣化。年輕人更要掌握未來市場的趨勢及需求，當中必定也包括大灣區的元素。所謂「蘇州過後無艇搭」，失去了的機會就難以追回。管理學大師彼得．杜拉克（Peter Drucker）曾表示，預測未來的最好方法就是創造未來。那麼，你又想創造怎樣的未來？