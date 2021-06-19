中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）近日將比特幣納入法定貨幣，是比特幣首度被納入國家法定貨幣，為加密貨幣歷史奠定一大里程碑。近來數碼人民幣的發展速度亦顯著加快，國家將數碼人民幣的試點由深圳、蘇州、雄安新區、成都4個城市，增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個試點地區，再加上北京冬奧會場試點，形成「10+1」數碼人民幣試點城市。

隨着試點地區擴大，數碼人民幣的測試用戶群也在迅速增長。筆者估計，明年冬奧結束後，數碼人民幣的應用將會加快覆蓋至全國不同省市，屆時數碼人民幣有望成為普羅大眾日常生活中的一部分。

加密貨幣 成疫下熱門投資項目

近來，以比特幣為首的全球加密貨幣市場如雨後春筍般迅速發展，加密貨幣在疫情期間更成為熱門投資項目，先後有電動車公司Tesla、流動支付公司Square等多家知名企業增持比特幣，令比特幣價格屢創新高。上星期薩爾瓦多政府更將比特幣納入國家法定貨幣，而虛擬貨幣去中心化（decentralization）的特點，實際上是在企圖突破國家的金融管制，使很多國家面臨巨大的資本外流壓力，進而誘發金融風險。為了保護國家貨幣主權和法幣地位，中國亦需要盡快推出自己的數碼貨幣。

從用戶層面來看，現時國內電子錢包如微信和支付寶，已經可以滿足市民大部分日常生活的收付款需求，推出數碼人民幣只是增加一個電子支付方式。然而，數碼人民幣具有法定貨幣地位，在經濟體系上與實體人民幣常具有同等地位，理論上可在境內任何場景中使用，而商家不能拒收，其便利性和流通性將比微信和支付寶更便捷。

雙離綫支付 數碼人幣便利性大增

數碼人民幣另一個重要特性，是支援「雙離綫支付」，即採用近距離無綫通訊（NFC）技術，允許收款方和付款方的終端都處於離綫狀態下，仍能完成交易。此功能有別於微信和支付寶，手機必須在綫才能完成支付，相信在特殊環境例如偏遠山區、地下停車場，甚至不幸遇上自然災害、通訊受阻的環境下，數碼人民幣的便利將會更加顯著。

用戶對數碼人民幣關注的焦點之一，是安全問題。數碼人民幣與區塊鏈全程可追溯的特性結合，具備數位加密和資訊不可篡改等功能，能保證每一筆交易的真實性，也能有效抵禦金融欺詐和非法交易行為發生。

另外，作為法定貨幣，數碼人民幣仍然具有中心化的特徵。如進一步以國家安全層面考慮，數碼人民幣的可追蹤性對於逃稅、行騙等其他犯罪行為，提供了一個可追蹤的條件。以目前的電子支付市場來說，內地大部分市民普遍使用微信和支付寶完成電子支付，數碼人民幣好像只是讓民眾多了一個電子支付工具。但從宏觀層面來看，由於數碼人民幣是由政府發行和推動，因而具有更深層次的戰略意義，包括維護國家貨幣主權、防止虛擬貨幣對法定貨幣的顛覆、維護國家金融體系安全、增強人民幣的競爭力等，都是發行數碼人民幣重大的意義。