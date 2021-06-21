較關注滴滴出行的動向，還有一個原因，是它的開發、創業、融資到改良，頗能代表BAT後一代的中國科技應用創業模式，那種危機感，以至超負荷的時間投入，真的太難。最重要是，同一概念的軟件，其實早期競爭對手林立，如今可說只跑剩一獨角獸，成功也真非僥倖。

據另一位始創投資人所言，那時流行從著名科技龍頭公司出來創業，程維本在阿里工作。最早開始，大家就真的拿了幾十萬元（人民幣，下同）出來研發。在北京打車難，於是想到開發這軟件，好多人都有這想法，但決勝的，是往後如何爭奪市場，如何令乘客和司機用你，如何盡快找到下一輪融資（才可燒錢進行和對手的補貼大戰），相比之下，產品體驗雖然重要，但已非最決定性一環。

傳奇化來寫，大家都會說起二○一二年北京的那場雪，因司機們和乘客那天才覺得，這叫滴滴的手機應用，原來真的方便打到車的啊！這才有了真正的下載及普遍應用。

但其實，滴滴的幾次突破，更多是像生死鬥。不做了正確選擇的話，他們就只成為對手的炮灰。譬如，先鎖定北京作為主力始發市場，集中資源。那找到錢了，才攻佔上海，但也是不會那麼快分散鋪全國。去到和對手的補貼競爭，棘手時要辣，人家補貼十元，你要貼十一元，價格戰打到要用隨機發不同面值的紅包去令對手估不到才告一段落。到最後，索性把對手收購。

另外，當始創到某一階段，就找來柳青加入，發揮她熟悉的高層關係、營運、融資等，和程維的草根技術型相互補。據記載，柳青說不是自己加入滴滴那麼簡單，而是把人生都投進去，想着的目標有多大可想而知。那時候，她要點時間看孩子，團隊經常得開會到晚上九時，讓她先回家看孩子，然後十一點再續。