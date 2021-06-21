「這個星期六，朋友們提議去吃西餐為我慶祝生日，我預先看過餐廳的餐牌，若我選三文魚是否合適？」Eva在手機上搜出餐牌的相片，並遞給我看，再說：「你說過牛扒之中，牛柳及西冷脂肪量較低，所以我也搞不清選牛扒還是魚扒較佳。」

我笑說：「既然這頓晚餐是為慶祝你的生日，我也可讓你放肆一點，選你自己所喜歡的呢！」Eva說：「不！我特意決定在生日前進行減磅計劃，就是不想如往年一樣，每逢生日大肆吃喝後，體重至少暴升三至四磅；踏入三十歲後，新陳代謝的確明顯下降，不像從前般容易瘦下來……」

難得她沒要求要放「生日假」，還對減磅抱着一腔熱誠，我大表鼓勵：「好！今年的生日，目標不僅要維持體重，還要多減兩、三磅！」Eva舉起拇指，做出加油的手勢，我們都不禁大笑起來。

再看餐牌上的選擇，我說：「其實選西冷牛扒也不錯！反而三文魚是煎的，脂肪較高。」

Eva一副難以置信的樣子，說：「真的嗎？我的確想吃牛扒！」

我將手機遞回給她，指示她細閱餐牌上的內容，說道：「其實重點並非選牛還是魚、選豬還是雞，而是要留意每種肉類的部位，選對肉類部位後，然後就再看看其烹調方法。西冷扒是炭燒（Char-grilled），即在炭火上烤熟，肉類的油脂更會於燒烤過程中釋出；烤雞（Roast chicken）用烤爐烤熟，亦是低脂選擇之一；相反三文魚扒是用油煎熟（pan-fried），加上三文魚扒本身的脂肪量高；所以，結論是我會建議你選炭燒或烤的烹調法。」

（編按：讀者可【按此】收看營養師建議如何慎選肉類部位免致肥。）