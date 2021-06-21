近日有個外賣速遞公司廣告，請來黃子華做主角，由於廣告文案寫得好，受到不少讚賞。用子華腔說出以下句子，港人份外共鳴：「香港人搵食世界第一，因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！淨係搵食，我哋到頭來搵到啲乜？搵到份工，你老竇老母搵唔搵到你？你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？搵到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副偈？你搵到個錢，但係搵唔搵到樽鹽（尊嚴）？你搵到首期，又有幾多時間留喺屋企？」

人生要平衡，識講的人多，真正做到的人少。每個階段有不同的人生焦點，年輕階段由零開始，花全副心機精神去搏殺，正常不過。但我認識不少中年人士，一早已脫離「搵食」階段，衣食住行已無憂，卻仍然長期處於眼裏只有工作的狀態，結果搞到同子女感情淡薄、夫妻離婚、年邁父母少見、健康出岔子等問題；其中一位甚至因為想搏升一級而做到中風，才四五十歲人，得不償失。

美國科技公司Kisi發表了「2021年Work-Life Balance城市排行榜」，結果香港連續第二年蟬聯冠軍，但這個第一並不值得高興，因為是「全球最累城市」冠軍。報告發現，香港人的「全球勞累指數」是：每周工作時間比國際勞工組織建議的四十小時，超出標準的兩成九，可謂勞累到「天下無敵」。

見到認識的人，我不會只問「你好嗎？」我還會問「那你快樂嗎？」但沒有幾多個很快樂。每人的快樂成分不同，能讓我快樂的，未必讓你快樂。但我知道，日日把自己勞累至死，肯定不會快樂。自己快樂自己尋，關鍵是四個字：「的起心肝」。

的起心肝去尋、的起心肝去實行，我就是這樣慢慢地認識屬於自己的快樂。學子華在廣告尾段話齋：「搵食啫，唔好搵自己笨；人生不只搵食，搵吓搵食以外嘅人生。」對，人生不只要生存，生存以外，還有生活、生趣，才不枉此生。