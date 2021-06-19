消費券首要便民 促電子支付普及

港府昨天公布電子消費券發放細節，商戶宜抓住機遇，推出更多優惠，讓市民可選擇最方便而又最受惠的領取方式。消費券若推行得宜，不但可刺激消費，更有助推動電子支付普及。電子支付未來能否有長足發展，不能單靠營辦商，港府亦應扮演更積極角色，鼓勵小商戶採用。

汲南韓教訓 防疫做足免叫停

財政司司長陳茂波宣布，7月4日起開始接受市民登記領取電子消費券，在首兩周以電子登記，8月便可收到第一筆消費券，在第3周才申請或以書面提交者則在9月才能收到。市民若選擇以支付寶、拍住賞或WeChat Pay HK收取，將分兩期領取5,000元電子消費券；以八達通領取則分三期才收到。

當局解釋發放期不一，是出於技術性問題，流動支付入帳後，可跟消費券與電子錢包分開，但八達通卻只是儲值額，無法分辨金額類別。此外，這是彈性做法，讓市民可按個人消費習慣或需要，選擇究竟是儲起來一次過使用買大額產品，抑或慢慢用，務求各適其適。

市民選擇用何種方式領取，當然是以簡單便利為主，快些收到消費券，便可快點享用，尤其是當前疫情受控，本地連續12天清零，大家消費意慾自然提升。

商界方面亦積極配合，有個別商場昨天便宣布與儲值工具營辦商推出優惠和大抽獎，讓市民在登記前先行比較選擇使用何種支付工具領取，會有更多好處，希望可吸引更多人流到商場，為商戶帶來更多生意。一般小商戶在裝機和交易費用獲減免下，開始接受電子支付，希望有助提升營業額。

目前經濟環境，比陳茂波在2月底宣布推出消費券時有所好轉，失業率亦回落至6%，企業招聘意慾增加，政府、商界和小商戶更應做好協調溝通，為推行消費券和經濟復甦營造有利環境。同時亦要汲取南韓在去年8月推出904億韓圜（約6.2億港元）消費券卻爆疫，被迫兩度叫停的教訓。

宜效星經驗 推動商販數碼化

消費券落實若做得好，不但讓政府在今後在應對經濟不景時多了一項工具，還有助推動智慧城市和金融科技的發展。八達通雖是本港最普及的電子支付工具，但在今次發放電子消費券時要分三期發放，暴露其有不足之處，八達通須改進技術，提高未來競爭力。

數碼經濟是智慧城市的必要元素，沒有一流電子支付平台配合，難以成事。小商戶目前為了能分消費券一杯羹而安裝電子支付讀卡機或掃描機，未來會否繼續參與仍有不確定性。港府宜參考新加坡經驗，在支援一般商販上扮演更積極角色。新加坡去年6月推動小販數碼化，現時1.8萬個檔販中有逾5成已接受電子支付，皆因當局提供誘因，如長達5個月合共1,500坡元（8,658港元）補貼，跨部門小組成員走訪每個攤檔教檔主如何使用。

既然港府斥資360億元發放電子消費券，更應扮演主動角色推動電子支付平台，為早日實現智慧城市打造穩實基礎。

責任編輯：楊雨