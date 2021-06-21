建制分工吸選民 巧用「6頂思考帽」

立法會議員葉劉淑儀在議員向民政事務局詢問明年香港舉辦的同樂運動會（Gay Games）在預訂賽事場地方面有何進展，竟然引起部分建制派議員強烈反對，甚至形容這項支持平等機會的國際活動帶來的是「污糟錢」；同一周，地產及建造界功能組別議員石禮謙與工聯會議員麥美娟連環發炮，前者指立法會有「政棍」，後者回應「除了鄙視還是鄙視」。一時間，輿論紛紛關心沒有泛民的議事廳，建制派將會如何進一步分裂，相互攻訐？

「表面分裂」 針對不同選民

建制派之所謂分裂，乃是現實使然，源於市場需要--畢竟泛民不斷放風，聲稱派人出選今年年底立法會選舉的機率甚低；既如是，則建制陣營必然順理成章想10個直選選區均取2席。因為自己人打自己人，故表面分裂，實質分工，以針對不同類型選民。

一般分析傾向把建制作「溫和Vs激進」的簡單二分。問題是如此區分忽略了本港建制派的一大特色，那就是立場理論上左傾的工人階級代表，與思想右傾的商界代議士，雖然同被納入建制派，但是許多政治理念卻明顯對立。更有趣亦奇怪的一點是，盡管同樣針對中產，可是葉劉淑儀、何君堯、梁美芬3位議員的某些基本原則，想法可謂南轅北轍。

趁勢塑造形象 將餅做大

從政治策略的層面分析，既然沒有泛民作對手，建制派與其在內部針鋒相對，更明智的做法肯定是「做大個餅」，也就是在毋須理會反對派狠批的情況下，利用這空檔去全力塑造自身形象，從而擴大整個陣營之選民基礎。

建制派如何更有效地透過分裂來分工？解困之道，不妨參考一下Edward de Bono著名的「6頂思考帽」理論，箇中核心思想是利用「平行思維」，避免浪費時間互相爭執，當中可以推演出6種政治思考模式：

（1）藍色思考帽--當今香港政治光譜，主要分為藍黃兩邊，故本文就從代表建制派的藍色開始推演。De Bono的藍色思考帽，強調管理思維，因為「天空是藍色的」，而在穹蒼下看世情，一切都井然有序。換言之，忠誠的建制派議員務必在現有基礎上，展現團結一致的隊型，並以優秀的組織力與執行力，高效地推動各種惠民措施，不能再予人一盤散沙的觀感，尤其是只顧自家功能組別之利益。

向港人講解 國家政策大勢

（2）黃色思考帽--在「6頂思考帽」理論中，黃色象徵「猶如太陽般的溫暖」，意指樂觀思考方式，凡事向好的一方看。套用在本港現實政治局勢，藍絲自然不能認同黃絲的理念及主張，但建制派總可以有部分人提出較正面的論述，不用擺出一副事事趕盡殺絕的高姿態。這些正向說法包括：放下仇恨，才可前行；要放棄暴力手段，卻毋用放棄人生目標；面對現實總要時間，但必須為自己留有空間，諸如此類。固然，採取以上定位的建制派議員，在表達這些語句時須極誠懇，否則會弄巧反拙。

（3）紅色思考帽--De Bono以「像烈火般的熱情」來描述這頂帽，也就是passion。不過在現實政治世界，紅色往往讓人聯想起左翼或共產黨。結合這兩種想法，戴上了紅色思考帽的建制派，可以想像為相當熟悉國情的立法會議員，能把國家在不同政策範疇的發展大勢，向香港市民講解；另一種想像，是這類型建制派某程度上屬於本港的「共和黨」，即以一國為優先作其政治理念，擁護中華人民共和國的特區代議士。這種思考模式的議員過去在香港未曾出現，往後相信會隨着共有40席的立法會「選委界別」出現而慢慢成形。

（4）黑色思考帽--黑色思考模式之主要特徵為「沈溺負面」（negative indulgence），意思是近乎放縱發洩般作批評，完全沒有理會如何解決眼前的困難，找出實際可行之方法或更好答案，純粹以歇斯底里的狠批soundbites，為自己爭取傳媒曝光。遺憾的是，在議會缺少泛民的現況下，這種全負面思維成了不少偷懶走捷徑的建制派之慣性模式，總有一些人誤以為透過這種手法，即使做不成立法會議員，亦好歹可以當個KOL。不幸的是，若以這種思考方式及手段勝出選舉，社會只會日趨分化，有違建制派原委。

（5）白色思考帽--在原先的理論中，白色象徵「醫生或科學家的白袍」（lab coat），意思是強調數據的科學為本思維模式。在政治世界，採用這種思考方式的多數為技術官僚而鮮是議員。展望香港未來發展，白色思考也可推演為既注重科學數據，同時又關心「醫療政策」的新一代建制派議員。這類型的立法會議員聚焦人口老齡化所帶來的各種政策挑戰，目標群組是中產有學識、即將或已退休的較年長選民。

吸部分泛民議題 政策創新

（6）綠色思考帽--中國人一向對綠色帽子相當忌諱，然而在「6頂思考帽」理論中，綠色象徵「生生不息的植物」，代表生命力強、不放過任何機會、充滿朝氣的創意思考。對本港的建制派來說，所謂綠色思考更別具兩重額外意義：其一，是注重發展環保的綠色政策議程（即green agenda）；其二，是促進「藍加黃變綠」的跨界合作思維模式，但重點卻並非如上述黃色思考帽般強調修補社會裂痕，而是具體吸納原本泛民着力推動的議題，包括寵物友善政策、固體廢物徵費、樹木管理等等，以務實手法嘗試爭取中間至淺黃選民的一點支持，或最低限度減少對建制之反感。

以上6頂思考帽當中，紅色、白色與綠色思維過去在本地政壇並不普及。既然立法會「不是搞清一色」，面對疫後新常態、中美角力下的新世界，建制派議員實責無旁貸，對全國性法律、國家政策、醫療政策、環保政策必須有更深入理解，然後始能以政策創新，助香港渡過難關。

▲ 建制派因為自己人打自己人，故表面分裂，實質分工，以針對不同類型選民。（資料圖片）