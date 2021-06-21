借助港優勢 大灣區經濟添新動力 地產版 2021/06/21 分享： 新冠疫情肆虐蔓延，世界政經格局和商業環境正經歷一次大調整。然而，內地經濟逆流而上，今年第1季度增長率高見18.3%。此消彼長，香港作為粵港澳大灣區內重要的一員，位處內外循環的交滙點，迎來了前所未見的機 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健珩 戴德梁行董事，香港研究部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 珠海連接港澳 樓市迎新機遇 今日 珠海連接港澳 樓市迎新機遇 橫琴享優勢 去年樓價超珠海各區 今日 橫琴享優勢 去年樓價超珠海各區 你可能感興趣 珠海連接港澳 樓市迎新機遇 今日 01:00 珠海連接港澳 樓市迎新機遇 橫琴享優勢 去年樓價超珠海各區 今日 01:00 橫琴享優勢 去年樓價超珠海各區 最新專欄文章 更多 公屋輪候5.8年 需加快覓地 今日 公屋輪候5.8年 需加快覓地 勿再荒廢短期供應 2021/06/18 勿再荒廢短期供應 躺平輪候公屋 消極定積極？ 2021/06/17 躺平輪候公屋 消極定積極？ 千萬人城市是繁榮象徵 2021/06/16 千萬人城市是繁榮象徵 屯馬綫通車 九龍城舖市成焦點 2021/06/15 屯馬綫通車 九龍城舖市成焦點 疫情 中國 經濟 香港 大灣區 戴德梁行 銀行 美元