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借助港優勢 大灣區經濟添新動力

地產版 2021/06/21

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新冠疫情肆虐蔓延，世界政經格局和商業環境正經歷一次大調整。然而，內地經濟逆流而上，今年第1季度增長率高見18.3%。此消彼長，香港作為粵港澳大灣區內重要的一員，位處內外循環的交滙點，迎來了前所未見的機

...

撰文 : 陳健珩 戴德梁行董事，香港研究部主管

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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