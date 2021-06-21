借助港優勢 大灣區經濟添新動力

新冠疫情肆虐蔓延，世界政經格局和商業環境正經歷一次大調整。然而，內地經濟逆流而上，今年第1季度增長率高見18.3%。此消彼長，香港作為粵港澳大灣區內重要的一員，位處內外循環的交滙點，迎來了前所未見的機

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