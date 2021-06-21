港開創漏斗型優勢 連通灣區東盟機遇

粵港澳大灣區框架協議簽署將屆4周年，中央會否再出台新措施，備受關注。無論如何，香港須善用中央所賦予的新舊8個中心優勢，對接好大灣區所帶來的巨大機遇潛力，更要巧妙利用大灣區與東盟關係中的漏斗效應，將經濟效益輻射到東盟，從而打好世界波。

瞄準灣區東盟 共逾7億消費者

大灣區研究督導小組主席馮國經接受本報獨家專訪時強調，大灣區發展潛力大，但香港目光不應限於大灣區，應放眼全球，故角色要有所改變，由昔日的服務「橋樑」角色，擴展為「門戶」。

而大灣區、香港和東盟的關係，可以看成一個漏斗，香港正身處漏斗的中間通道，位置非常有利，緊抱大灣區的同時，也可聯繫近鄰。

放眼世界，白宮盡管易主，但美國圍堵中國之心不死，更加緊聯繫盟友遏制中國，令外圍挑戰日益嚴峻，香港亦無可避免遭受波及。中央在十四五規劃中以雙循環和大灣區應對新形勢，香港須用好一國兩制和發揮固有優勢，積極開拓內地雙循環和大灣區所帶來的機遇。

首先，香港要強化中央賦予香港提升國際金融中心、國際航運中心、國際商貿中心及成為亞太區國際法律與解決爭端中心的4個傳統中心優勢之餘，亦要做好另外4個新興中心，即提升國際航空樞紐地位、建設國際創新中心、發展區域知識產權貿易中心，及中外文化藝術交流中心的新機遇。

特首林鄭月娥和馮國經在接受本報獨家訪問時，都以沙漏或漏斗來形容香港是連接內地城市和東盟，以至全世界的國際樞紐，單是大灣區和東盟10國便有逾7億消費者，如何加強兩端的貿易往還，足以成為未來五年全球增長最快區域。

倡參考秋葉原 利香港創新發展

香港有完善法制、金融制度和人才，也有極具效率的航空物流樞紐，可為大灣區及東盟之間提供融資、專業及金融服務、實物貿易管理，既可加強本港國際金融中心地位，更可透過航空運輸供應鏈管理，提升本港國際航空樞紐地位，前者可為社會精英提供機遇，後者則為基層創造就業機會。

馮國經更建議效法日本秋葉原的新興科技產品集中地，為本港高科技再工業化締造機遇。香港擁有一流大學，科研能力躋身國際水平，香港可負責基礎科研，再配合深圳和東莞的製造產業鏈，將科研成果先行生產小量製成品，在香港推售測試市場反應。香港每年有大量遊客，再參考遊客的意見改良產品，之後才大規模生產，料將有助推動本港產業升級，亦有利香港創科發展。

大灣區潛力無限，港府應配合內地政策推出相關措施，並結合商界的靈活頭腦和視野，將金融、物流供應鏈和創科各方面對接好，優勢互補，將大灣區的機遇全力釋放，並輻射到東盟，不但可鞏固香港國際金融中心地位，更可提升香港在大灣區的地位。

責任編輯：楊雨