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荷里活廣場「屯馬綫百萬狂賞」 $600萬獎賞贈沿綫居民

行政人員版 04:00 2021/06/21

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港鐵屯馬綫今個月底就全綫通車喇，黛安作為沿綫居民都好期待啊！最近收到風，知道鑽石山荷里活廣場為咗慶祝通車，6月27日起將推出「屯馬綫百萬狂賞」，大派20萬份小冊子連同「屯馬綫住戶Jetso優惠卡」，送出價值超過$600萬獎賞，大家記得去攞番份呀。

黛安聽公關姊妹講，荷里活廣場會喺6月底起，陸續向屯馬綫沿綫居民寄出超過20萬份Jetso優惠卡，住戶只要憑優惠券，就可以去商場享有雙重着數，包括免費換領「$50購物優惠券」或「$50美食優惠券」1張；登記成為荷里活廣場VIC會員，仲可以額外獲贈20 VIC積分，連同迎新優惠嘅10 VIC積分，可即場以30 VIC積分換領「位元堂即食燉湯」（價值$48）1份㗎。另外，住戶仲可以憑Jetso優惠卡，喺30間參與獎賞嘅商戶消費，全年獨享限定優惠㖭。

公關姊妹仲話，VIC會員有唔少着數，包括喺商場每消費$100即賺1分，累積滿指定積分，就可以用積分換領商戶現金券或禮品，每日仲有額外1小時免費泊車優惠，生日月份去消費仲有額外積分和推薦人獎賞。

本文轉載自《晴報

登記成為荷里活廣場VIC會員，即可換領位元堂即食燉湯。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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