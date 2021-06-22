在城門河畔跑畢回家，汗流浹背，急忙補充水份，可是，久久未能降溫，靈機一觸，昨天在果欄買了一個小西瓜，急不及待拿出來切小粒，幫自己充一充電。

西瓜凍剛做好，門鈴響起，Bonnie說：「我並非找你，過來是找吉少爺解悶。」吉少爺是我的愛貓，我笑說：「貓咪治療需付款，補貼罐罐開支。」她當然沒理會我，拿着零食逗貓。我坐在梳化上，享受西瓜小粒，她不滿：「你也是在運動後吃水果啊！何解上回我打羽毛球後吃榴槤，你卻在囉囉唆唆。」

我即時為自己辯護，說道：「兩者完全不同，榴槤高脂，不建議正減磅中的你食用，西瓜脂肪近乎零，要是減肥，也可以吃。」她抱不平地問道：「西瓜不是糖份很高的嗎？」我說：「大部分水果都甜，這些甜是果糖，任何水果也有，只要適量進食，是維持健康所必需的，以西瓜來說，每天可吃兩碗切粒的，只是糖尿病病友，因西瓜屬高升糖，一次不能吃太多。」

她說：「一直聽別人說西瓜多糖不能吃，原來非也！」

我沒好氣地自言自語：「別人的話就謹記，我的話，總沒聽你會牢牢記着。」然後大大聲續說：「西瓜可以說是減肥恩物，因為它水份多達百分之九十二，進食時，就好像喝了一大杯水，能提升飽肚感，另外，顏色愈紅的，茄紅素愈高，比番茄還要多。而且，研究發現，西瓜當中還有一種胺基酸，能有助降血壓，是一種不可多得的健康小食。西瓜中的豐富維他命A，對保持皮膚滋潤也是不能或缺的。」

她悻悻然說道：「那麼，也給我一碗吧！」我立即白她一眼，說道：「這裏不是茶餐廳。」