每年父親節，都想起先父在節日前夕都像孩子般，會說：「父親節無乜人注重咁嘅」，他指的是，母親節多人宣傳母親偉大，父親節卻較少人歌頌。他年紀愈大，愈發着緊節日，年輕時倒沒甚麼。我和先父感情要好，見微知著，他是愈老愈嗲，老怕女兒忘記重要日子如生日和父親節，經常日子前夕，就偷偷叫母親「係咁咦」、「唔覺意」或「咋咋帝」打探下，我有否忘記。我又點會怠慢？當然早已預備。至今仍規矩照舊，重要日子就必定拜祭跟他say hello。

我很喜歡父親節。很多爸爸放在家庭的心神其實不比媽媽少，擔起一頭家，無功也有勞，但東方文化較內斂，有些人在平常日子又覺得較難表達對父親感激之情，一年有這麼一天，要子女稍稍向父親表達下：「老爹，你的貢獻，我們是知道和感謝的」，實不為過吧？﹗

以前的父親節，無論多忙，我都必定全日陪伴。爸爸是傳統人，日常生活一式一樣過了幾十年，但退休後一切家庭事由我話事，我會安排他和母親去體驗新事物，例如去中環吃意大利菜。爸爸事前知悉我的安排，口裏說：「意大利菜有乜好食？」但見他穿上最靚的西裝拄杖夥母親等我駕車駛前，那是我記憶中爸爸最帥氣的一幕。看他們兩個活寶，邊吃邊說：「原來意大利菜咁好食！」我莞爾。飯後難得在中環，我又有新搞作：「帶你們蒲老蘭（蘭桂坊）！」兩老瞪大雙眼：「得唔得㗎？」爸爸生前溫文儒雅，但卻生了個跟他不太像的女兒，惟有陪她癲。那是星期日的蘭桂坊，並非一周中最熱鬧的日子，但足以讓他們感受氣氛。

送兩老回家時，我問：「爸爸，今日開心嗎？」他說：「開心！」後來，聽媽媽說，他風騷地向老友「炫耀」：「你去過蘭桂坊未？我去過呀！個女帶我去囉！」他暗爽，我也開心。如今，我沒法再問「爸爸，今日開心嗎？」仍有此福氣的朋友，要惜福啊！