賣奶茶、賣咖啡的中國本土品牌，相信確會排住隊上市。以數據來說，譬如奈雪，三年前全年收入接近十億元（人民幣，下同），今年去到三十億元級別。最重要是在市面，的確見到這種奶茶飲品店，成行成市之餘，真的大把人幫襯。

其實奶茶只是個通用詞，這種飲品連鎖店，賣好多不同款式口味。一般消費情況，一種是在網上預訂，揀好要甚麼，過一陣直接去附近的店拿。第二種，是聯群結黨，去到店前，掃碼買。掃完後，會有下單碼，依着號碼等就可。

這種消費情景，講求飲品種類多花款，而且定必有一兩個爆款，人人想要，但可能得排長隊，總之要點極都有新意。另外，就是店不用大，但要鋪得夠多，最好在商業區消費區有密集多間。目測時下OL們由辦公室出來放風，手拖手去買奶茶飲料是好普遍現象。

另外，中國本土牌子的咖啡連鎖，亦殺出血路，近期最突出是Manner。一家著名美國連鎖牌子已視此為重大威脅，因有調研發現，一有這種新興內地名牌咖啡店在旁開業，美國牌子店生意就跌一到三成，相當誇張！

本土咖啡店，起步時的特色都是店面積小，白色簡單裝修，好多小店只得一個店員，主打外賣，不鼓勵店內消費，所以座位不多，光綫和座椅亦不舒服。主要是買完就走，但竟也能維繫到極好的消費慣性。原因是各種優惠補貼，而且單價算起來確便宜一截。美國連鎖，一杯拿鐵要三十元上下，本土店好多只需二十出頭，若自己帶杯更平。以咖啡已漸成為中國新一代生活習慣，天天喝，早上一杯帶返公司，下午偷閒又一杯，一天省三分一開支，對月入幾千元的打工仔都是一筆要算的數。