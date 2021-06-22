初創共享工作空間 分享3類資源

共享工作空間自2009年出現以來，行業每年平均以約26%的幅度增長，並在全球54個主要都市地帶，佔用7,860萬平方呎的辦公室空間。根據《紐約時報》報道，在2018年，美國有50多萬人於共享工作空間工作，預期到2022年數目將增加一倍。在香港，雖然受新冠疫情影響，留在家中工作的人數漸多，但有別於其他經濟領域，共享工作空間供應商仍然生意興旺。

根據我過去兩年來在美國、法國、葡萄牙、香港及首爾8處共享工作空間的研究，我發現資源共享是最主要的推動力。在本文，我將敘述共享工作空間得以實現共享的3類資源--實物資源、人力資源及情緒資源，以便理解創業者為何選擇共享工作空間來滿足他們的策略需求。

共同工作牽涉各色人等，他們並肩一起，分別以公司員工或自由職業者的身份，共享空間和資源。這些共享工作空間的特性與創業公司尤其相關，他們不少都是單槍匹馬，需要策略夥伴填補資源空白。不少創業者，特別是新成立的公司，選擇共享工作空間，而非租賃高昂的辦公室來開展事業。究竟他們可以共享甚麼資源？

共享工作空間最明顯的好處，便是可使用空間所提供的全部設施，包括指定及先到先得的辦公桌、會議室、工作廳、咖啡間、打印設施、電話機座、演講室及大型會議室等。對使用共享工作空間的公司而言，能夠取用這些實物設施，是放棄租用正規辦公室而選擇共享工作空間的最大推動力。一位來自紐約的初期創業者表示，共享工作空間所提供的器材和設施，均是初創公司無法負擔、最先進及高端的產品。

專業布置場地 客戶留好印象

此外，共享工作空間通常聘任專業設計師布置場地，使其成為賞心悅目、令人享受在當中工作的地方。許多使用者表示，在這類場所與客戶或合作夥伴會晤，能夠獲得顯著的業務成果。

一位來自首爾的初創公司行政總裁表示：「我們能夠進駐共享工作空間，特別是知名品牌的空間，有助客戶留下良好印象。事實上，他們希望來到此處開會，不單地方舒適，而且還有免費咖啡或啤酒奉送。我們招聘時也能吸引較多申請人，青年人喜歡在這類場所工作，這對他們來說是重要的。」

另一類資源共享便是人才交流。早期的初創公司及自由職業者駐於同一空間，提供了隨時分享專業知識的機會，例如初創公司成立初期，倘若本身沒有市場營銷或人力資源員工，可接觸共同工作社群，請求相關專業人士暫時處理項目，因為其他初創公司可能有自由職業者或相關專家能夠提供協助。

人才交流 分享專業知識

若然初創公司不是共同工作社群的一分子，便要自行聘請相關員工，程序便複雜得多。

另一位來自香港的創業者舉例說：「有時我們需要法律意見，但礙於資源短缺，不能單獨聘任高薪律師，會計師亦如是。許多初創公司都面對同樣問題。」

為協助此等需求，有些共享工作空間提供法律指導，邀請外界律師及會計師為會員提供支援。這種資源共享，讓共享工作空間內外人員得以交流。

創業歷程中最困難的部分，就是要處理不確定因素，許多初創公司在首3年便告失敗。在這期間，創業者的情緒起伏就如不停坐在過山車內，很容易便失望和放棄。

精神支援 承擔「初創情緒」

共同工作社群能提供精神支援，與當事人一同承擔這些「初創情緒」，亦造就互相借助彼此經驗的機會，讓新晉創業者從其他公司的類近經歷中得到安慰。

此外，近距離觀察其他公司，尤其是成功的公司，能激勵創業者在前景不明朗的情況下，亦充滿動力向前邁進。這些情緒資源在初創公司發展期間尤為重要，而共享工作空間讓創業者在情感上互相扶持。不少初創公司表示，這其實是最重要和寶貴的資源共享體驗。

一位來自法國的初創公司行政總裁表示：「我們有時感到怠倦無力，好像永遠都不會成功，但當看見隔壁公司在慶祝取得首輪資金，由於曾見過他們的起伏，讓我們感到一綫希望，相信我們也有慶祝成功的一日。」

創業公司共享資源帶來甚麼成效？其中最顯著的結果便是促進合作，而合作形式可以是多樣化的，例如一起執行項目、合辦活動，甚至共同創造產品。由於成員間經常互動，一起工作的機會便增多，從而促進彼此合作，例如乘坐升降機時的交談互動，很容易就變成工作上的信息交流，然後或會一起開會討論，構思落實為項目的潛力。這些無意的構想聚會，往往會成為惠及兩間或以上公司的實質項目。許多共享工作空間設有工作廳或咖啡間，以推動這類「無意」的互動，以及鼓勵成員互相交談。

促進合作 建立社群精神

資源共享的另一效果，便是建立社群精神。許多共享工作空間擁有其獨特文化，而成員也認同其價值觀及規範，在過程中便建立了社群精神。例如Impact Hub是全球性的共同工作社群，把一樣以社會影響力為目標的人士連結一起，成員有相似目標，努力創建初創公司，致力從環保和社會着手讓世界變得更好，並互相分享各類資源、建立共同目標，久而久之便孕育和發展出有凝聚力的社群。另一例子便是律師的共享工作空間Chisel。

將共同工作範圍指定於某個領域及職業，便更易在擁有類似目標的特定人士之間培養社群精神，促進相關資訊分享。共同工作締造的社群，有助提高成員間的團結精神；而每處工作間獨特的價值觀及規範，又能將它們各自清楚劃分。

全球正處於新冠疫情的危機中，不少人仍須在家工作，近期傳媒大字標題道：「辦公室的死亡」或「留家工作直到永遠」，反映傳統的辦公室文化正在轉變。這對未來有甚麼啟示？

共享工作空間提出臨時的解決方法，例如美國共享工作空間公司Cove推出了cove@Home，提供虛擬社群、成立家居工作空間的貼士，甚至外送咖啡和食品；香港的WeWork則將場地重新安排，座位較從前相隔更遠，亦張貼告示提示成員注意保持社交距離、提供消毒紙巾及搓手液，並加強清潔，全球各地的共享工作社區均採取相同的措施。

長遠而言，假若在家工作變成常規，其實也為共享工作空間供應商提供機遇。一般長期租用辦公大樓的大型公司，可能轉變至其他選擇，而最快捷及明顯的選擇，便是利用共享工作空間。許多公司可以使用這些地方，進行需要面對面的會議，而其他時間則讓僱員在家工作。如此，公司便不用租賃整幢辦公大樓，而可選擇只租用一層的空間，節省不少開支。一般而言，共享工作空間的彈性租約，吸引不少喜歡靈活性的人和公司，即使在工作空間不斷轉化的環境下，這些共享工作空間仍可持續蓬勃發展。

▲ 長遠而言，假若在家工作變成常規，共享工作空間的彈性租約使其仍可持續蓬勃發展。（法新社資料圖片）