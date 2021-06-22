疫苗福利加便利 早打早享用

本地成功清零，港府昨宣布由後天起進一步放寬防疫措施，下周更縮短已打針市民回港檢疫期。連串措施都是以疫苗氣泡為基礎，為已接種疫苗人士提供更多出行生活便利，疊加商界提供多種打針抽獎優惠，希望能推高市民接種意慾，有助經濟社會早日復常。

效外國經驗谷針 感受打針好處

昨天是本港連續14天零確診，也是第16天沒源頭不明個案，是控疫重要里程碑。港府趁着這良好勢頭公布放寬措施，如食肆所有員工完全接種疫苗，顧客有三分二人打針，每枱可坐12人；宴會可容納180人；酒吧和卡拉OK人數亦獲放寬。

當局同時亦宣布下周三開始放寬市民從低中風險地區回港檢疫安排，只要完成疫苗接種，檢測呈陰性，血清抗體測試呈陽性，檢疫期可由21天縮短至7天。此外又準備與澳門和內地商討通關事宜，通行條件是還要接種疫苗，檢測呈陰性，並採取配額制及設有熔斷機制。

港府進一步放寬措施，是因應疫情受控，冀紓緩商界經營困難，可多做些生意，從而增聘人手，加速經濟復甦。

但現時全面解封仍欠缺條件，因疫情仍然反覆，尤其外圍的Delta變種病毒（印度首先發現）肆虐，要有效築起免疫屏障需逾7成市民打針，可是迄今接種一劑疫苗比率僅28.5%，距離目標仍有一段距離。港府希望借鑑外國經驗，透過提供更多打針便利，來提升接種率。

多國經歷封城的折騰，深明打疫苗是抗疫最有效方法，因此不少人為了社會經濟盡快復常，積極打針。例如，以色列打一劑疫苗比率約61%，在確診人數大減後已率先允許國民除口罩，美國接種首針比率54%，亦批准戶外可除罩；而加拿大一劑接種率更達75%，下月起國民入境可免檢疫。至於南韓一劑接種僅27.5%，當局推出誘因，讓已完成接種人士可參加有4,000人的演唱會，在公園做運動時可毋須戴口罩。

縮短入境檢疫期 減省外遊成本

港府現在提供多項疫苗便利，尤其在歐盟、以色列和泰國即將允許已完成接種人士免檢疫入境的情況下，即使當局沒有提供對等措施，但透過縮短回港檢疫期，無疑是可減低外遊預訂兩地檢疫酒店及請假的成本，增加「餓遊」已久的市民的打針意慾。

打針除了可帶來種種出行消遣便利外，更有機會贏大獎。商界為了鼓勵更多人接種，亦先後推出連串抽獎優惠，如送樓、黃金、房車、100萬元簽帳額、一年內無限次乘掿搭郵輪等，羨煞不少外國人。

在疫苗福利和便利的雙重誘因下，心動不如行動，馬上預約打針，方能有機會享用種種便利，更有機會贏大獎。若接種率高，不但可築起免疫屏障，更可早日與內地和外國恢復通關。

責任編輯：黃鑠安