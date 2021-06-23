奶茶店風潮所及，帶起另一個風氣是辭工創業開奶茶店。好多人有想法但無從入手，就直接玩加盟店策略。但行內早已有云（《警訊》腔調上身）：「十間加盟店九家騙。」意思是，有些行騙集團，就捉着年輕人想入行又沒門路這空子，包裝成專門協助大型連鎖奶茶店代理，去做加盟店的中介及供應商，騙取加盟費。

而另一種，就算是真正的加盟關係，但後續提供的服務及生意效果都極差，變相只是騙人加盟。

上海剛就偵破這類騙案，涉及金額竟去到七億元（人民幣，下同）！真的好多心急人想開店。創業者喜歡開奶茶店，主要有幾點，認為它簡單乾淨，覺得輕鬆又有情懷，又相信消費群體夠大，還有門檻低投入少。騙額那麼大，當然因為每一單的食水也深，起碼幾十萬元。以這種加盟的「消費」而言，一般入綫費是幾萬到二十萬元不等，也有某一家特別走紅的，竟去到一百萬元加盟。加盟費外，然後舖租、裝修、器材，也十多二十萬元。以個體創業者而言，投入也算可控，是個可以說是小型創業者負擔得起的投資。而且更重要是，開奶茶店給新入行者一個穩賺少賠的印象。哄人加盟之時，條數可以做得好睇：三個月到半年可以回本！

不是嗎？有數得計，賣奶茶的毛利算高。一般非特製口味，成分只有茶、糖、奶，成本三元，售價大約十五元。好多奶茶店創業者，本身也是奶茶用家，所以對一般公眾的奶茶消費慾，比較有信心。但開了店後，間間都像之前那些網紅店般排大隊是不可能（之前的排隊是大宣傳也需大投入），而且雖說是付了加盟費，但好多開店者，都反映總品牌方給到的培訓及支援實在不多，甚至那些統一供應的器材及品牌產品配套，來價也高昂，給人㩒住搶的感覺。